Philadelphia 76ers başantrenörü Nick Nurse, takımın yarı saha hücumunu LeBron James üzerinden şekillendirmeyi planladığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Perşembe günü aralarında ESPN'den Dave McMenamin'in de bulunduğu gazetecilere konuşan Nurse, LeBron'un katkısını yalnızca skor üretimi üzerinden değerlendirmediğini vurguladı:
"LeBron'u hücumda pozisyon yaratma konusunda harika bir oyuncu olarak görüyorum. Bununla mutlaka skor üretmesini kastetmiyorum. Onu daha çok pozisyon yaratan, hücumu hazırlayan ve yönlendiren biri olarak düşünüyorum."
LeBron'un hücumdaki rolünü anlatan Nurse, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Topu getirip hücumu başlatan o olmazsa bile, muhtemelen ilk pas yine kanattaki LeBron'a gidecek. Ardından setlerimize başlayacağız. O da sahadaki seçenekleri okuyarak diğer oyuncular için pozisyon yaratacak."
Cleaning the Glass verilerine göre Philadelphia, geçen sezon yarı saha hücumunda her 100 pozisyonda ürettiği 96,3 sayıyla NBA'de 23. sırada yer aldı.
McMenamin'e konuşan kaynaklar, 76ers'ın James'i oyun kurucu forvet rolünde kullanmayı değerlendirdiğini belirtti.
NBA'in tüm zamanlar asist listesinde dördüncü sırada bulunan LeBron, üçüncü sıradaki Jason Kidd'in 75 asist gerisinde yer alıyor.
James, Los Angeles Lakers'ta tam zamanlı oyun kurucu olarak görev yaptığı 2019-20 sezonunda maç başına 10,2 asistle NBA'in asist lideri olmuştu.
Philadelphia hücumuna ilişkin planlarını paylaşan Nurse, dört kez NBA Finalleri MVP'si seçilen James'in ve diğer oyuncuların da bu süreçte söz sahibi olmasını istediğini söyledi:
"Burada iş birliğine dayalı bir ortam oluşturmak istiyorum. Gündeme gelen hemen her konuda LeBron, 'Ne yapmayı düşünüyorsun?' diye sorabilsin. Düşüncelerini ve fikirlerini paylaşabilsin. Bu yalnızca onun için geçerli değil. Bu sabah antrenmandan önce beş oyuncuyla da bunu yaptım."
"LeBron'u hücumda pozisyon yaratma konusunda harika bir oyuncu olarak görüyorum. Bununla mutlaka skor üretmesini kastetmiyorum. Onu daha çok pozisyon yaratan, hücumu hazırlayan ve yönlendiren biri olarak düşünüyorum."
LeBron'un hücumdaki rolünü anlatan Nurse, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Topu getirip hücumu başlatan o olmazsa bile, muhtemelen ilk pas yine kanattaki LeBron'a gidecek. Ardından setlerimize başlayacağız. O da sahadaki seçenekleri okuyarak diğer oyuncular için pozisyon yaratacak."
Cleaning the Glass verilerine göre Philadelphia, geçen sezon yarı saha hücumunda her 100 pozisyonda ürettiği 96,3 sayıyla NBA'de 23. sırada yer aldı.
McMenamin'e konuşan kaynaklar, 76ers'ın James'i oyun kurucu forvet rolünde kullanmayı değerlendirdiğini belirtti.
NBA'in tüm zamanlar asist listesinde dördüncü sırada bulunan LeBron, üçüncü sıradaki Jason Kidd'in 75 asist gerisinde yer alıyor.
James, Los Angeles Lakers'ta tam zamanlı oyun kurucu olarak görev yaptığı 2019-20 sezonunda maç başına 10,2 asistle NBA'in asist lideri olmuştu.
Philadelphia hücumuna ilişkin planlarını paylaşan Nurse, dört kez NBA Finalleri MVP'si seçilen James'in ve diğer oyuncuların da bu süreçte söz sahibi olmasını istediğini söyledi:
"Burada iş birliğine dayalı bir ortam oluşturmak istiyorum. Gündeme gelen hemen her konuda LeBron, 'Ne yapmayı düşünüyorsun?' diye sorabilsin. Düşüncelerini ve fikirlerini paylaşabilsin. Bu yalnızca onun için geçerli değil. Bu sabah antrenmandan önce beş oyuncuyla da bunu yaptım."