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"Hakemler Dosyası"nda yeni gelişme: Ali Tuna iki yorumcudan şikayetçi oldu

"Hakemler Dosyası" soruşturmasının kilit ismi eski hakem Ali Tuna, kendisine hakaret ve tehditte bulundukları iddiasıyla spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 12:50
'Hakemler Dosyası'nda yeni gelişme: Ali Tuna iki yorumcudan şikayetçi oldu
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"Hakemler Dosyası"nda yeni gelişme: Ali Tuna iki yorumcudan şikayetçi oldu
"Hakemler Dosyası" soruşturmasının kilit ismi olan eski hakem Ali Tuna, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında da suç duyurusunda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakem Ali Tuna, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında verdiği ifadeyle, "Hakemler Dosyası" soruşturmasının başlamasına vesile olmuştu.

Tuna'nın ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Gündoğdu dahil MHK'de 7 önemli isim hakkında soruşturma başlatmış ve gözaltına alınmasını emretmişti.

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmış akabinde Gündoğdu dahil 5 isim İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

"Eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanan şüpheliler hakkında, bu 2 suçlardan tutuklanmasına gerek görülmediği kararı verilmiş, "Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek" suçundan tutuklanmasına hükmedilmişti.

MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Spor kamuoyunda bomba etkisi yaratan bu operasyon sonrası Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin, MHK'deki görevlerinden istifa etmişti.

ALİ TUNA BU KEZ ERMAN TOROĞLU VE AHMET ÇAKAR HAKKINDA İFADE VERDİ

Burak Doğan'ın haberine göre eski hakem Ali Tuna, geçtiğimiz günlerde verdiği ifadenin ardından bir ifade daha verdi.

Tuna'nın, şahsına yönelik hakaret ve tehditlerde bulundukları gerekçesiyle televizyon yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.



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