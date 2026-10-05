Nuno Mendes'ten Ronaldo sözleri: 'Kollarımızı açarak karşılarız'

Portekiz Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo'nun milli takıma dönmesi halinde kendisini kollarını açarak karşılayacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz Milli Takımı'nda forma giyen Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo'nun milli takıma olası dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.
Uluslar Ligi'nde aldıkları sonuçlardan memnun olduklarını belirten Mendes, takımın her oyuncuya kapısının açık olduğunu vurguladı.
"KOLLARIMIZI AÇARAK KARŞILARIZ"
Mendes, "Her oyuncuyu aramızda görmekten mutluluk duyarız. Elbette Uluslar Ligi'nde aldığımız sonuçlardan memnunuz, ben de memnunum. Eğer Cris geri dönerse onu kollarımızı açarak karşılarız. İster Cristiano olsun ister başka biri." dedi.
"BİRBİRİNE KENETLENMİŞ BİR TAKIMIZ"
Portekiz'in takım içindeki birlikteliğine dikkat çeken Mendes, "Kesinlikle birbirine kenetlenmiş bir takımız. Cris ya da şu anda aramızda bulunmayan herhangi bir oyuncu her zaman takıma katılabilir. Bundan büyük mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.
Uluslar Ligi'nde aldıkları sonuçlardan memnun olduklarını belirten Mendes, takımın her oyuncuya kapısının açık olduğunu vurguladı.
"KOLLARIMIZI AÇARAK KARŞILARIZ"
Mendes, "Her oyuncuyu aramızda görmekten mutluluk duyarız. Elbette Uluslar Ligi'nde aldığımız sonuçlardan memnunuz, ben de memnunum. Eğer Cris geri dönerse onu kollarımızı açarak karşılarız. İster Cristiano olsun ister başka biri." dedi.
"BİRBİRİNE KENETLENMİŞ BİR TAKIMIZ"
Portekiz'in takım içindeki birlikteliğine dikkat çeken Mendes, "Kesinlikle birbirine kenetlenmiş bir takımız. Cris ya da şu anda aramızda bulunmayan herhangi bir oyuncu her zaman takıma katılabilir. Bundan büyük mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.