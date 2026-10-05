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Galatasaray'ın sağ bek planı: Singo giderse Kayode

Galatasaray, sağ bekte yaşadığı istikrarsızlığa son vermek için Brentford forması giyen Michael Kayode'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 08:59
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın sağ bek planı: Singo giderse Kayode
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Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinden sonra çözülemeyen sağ bek sorunu için yeni bir aday ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Kırmızılılar'ın, Brentford forması giyen Michael Kayode'yi yakından takip ettiği öğrenildi.

28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk kez A Milli Takım forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 4-1'lik galibiyette bir gol atarken bir golün hazırlanmasında da önemli rol oynadı.

Güçlü fiziği, yüksek temposu ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Kayode'nin performansı teknik heyetin beğenisini topladı.

SINGO SATILIRSA...

Piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen genç oyuncu için Galatasaray'ın hemen harekete geçmesi beklenmiyor. Wilfried Singo'nun satılması halinde Brentford ile temas kurulacağı, transfer için ocak ya da haziran döneminin değerlendirileceği belirtildi.

Yönetimin, Kayode'yi uzun vadeli sağ bek çözümü olarak gördüğü ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferde acele etmeyeceği ve Brentford'un taleplerini yakından izleyeceği kaydedildi. Teknik heyetin de oyuncunun atletizmi ve çok yönlülüğünü olumlu bulduğu belirtildi.

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