Fenerbahçe'de Greenwood için ceza tehlikesi!

Fenerbahçe'nin milli maç arasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart gündeme oturdu.
Rakibine yaptığı müdahalenin ardından oyun dışında kalan İngiliz yıldızın, söz konusu kart nedeniyle Süper Lig'de forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAKEM RAPORU KRİTİK
Greenwood'un durumuyla ilgili süreçte karşılaşmanın hakemi Revan Hamzazade'nin maç sonrasında hazırladığı rapor önem taşıyor. İngiliz futbolcunun kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonun raporda nasıl değerlendirildiği, olası disiplin sürecinin seyrini belirleyecek.
Fenerbahçe cephesi, hakem raporunun ardından Greenwood'un lig maçında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin sürecin netleşmesini bekliyor.
Rakibine yaptığı müdahalenin ardından oyun dışında kalan İngiliz yıldızın, söz konusu kart nedeniyle Süper Lig'de forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAKEM RAPORU KRİTİK
Greenwood'un durumuyla ilgili süreçte karşılaşmanın hakemi Revan Hamzazade'nin maç sonrasında hazırladığı rapor önem taşıyor. İngiliz futbolcunun kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonun raporda nasıl değerlendirildiği, olası disiplin sürecinin seyrini belirleyecek.
Fenerbahçe cephesi, hakem raporunun ardından Greenwood'un lig maçında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin sürecin netleşmesini bekliyor.