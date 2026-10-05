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Fenerbahçe'de Greenwood için ceza tehlikesi!

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında kırmızı kart gören Mason Greenwood'un ligde cezalı duruma düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 09:39
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Greenwood için ceza tehlikesi!
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Mason Greenwood
Mason Greenwood
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin milli maç arasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart gündeme oturdu.

Rakibine yaptığı müdahalenin ardından oyun dışında kalan İngiliz yıldızın, söz konusu kart nedeniyle Süper Lig'de forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HAKEM RAPORU KRİTİK

Greenwood'un durumuyla ilgili süreçte karşılaşmanın hakemi Revan Hamzazade'nin maç sonrasında hazırladığı rapor önem taşıyor. İngiliz futbolcunun kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonun raporda nasıl değerlendirildiği, olası disiplin sürecinin seyrini belirleyecek.

Fenerbahçe cephesi, hakem raporunun ardından Greenwood'un lig maçında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin sürecin netleşmesini bekliyor.



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