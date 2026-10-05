Galatasaray'da Okan Buruk kanunları devrede! Milli ara sonrası sıkı tedbir

Galatasaray'da milli ara sonrası başlayacak zorlu ve yoğun fikstür, Okan Buruk'u harekete geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takımlara giden 14 futbolcu nedeniyle istediği çalışma ortamını yakalayamayan Buruk'un, ara sonrasında uygulamak üzere önemli kararlar aldığı öğrenildi.
KEMER SIKILACAK
Sarı-kırmızılı teknik adamın, bir sonraki milli araya kadar kemerleri sıkacağı ve bir dizi tedbir alacağı belirtildi.
Milli aranın tamamlanmasını bekleyen Okan Buruk'un 9 Ekim'deki Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak süreçte ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynanacak maçlar için özel önlemler alacağı ve oyuncularından da bu dönemde kurallara azami dikkat göstermelerini isteyeceği ifade edildi.
İZİN GÜNLERİ KISITLANIYOR
Bu kapsamda ilk etapta izin günlerini kısıtlayacak olan başarılı teknik adamın, oyuncularından tesislerde daha fazla vakit geçirmelerini isteyeceği vurgulandı. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmesi ve misafirlerin Kemerburgaz'a gelmemesinin isteneceği belirtildi.
FİKSTÜR YOĞUN
Galatasaray bir sonraki milli araya kadar ilk olarak ligde Kasımpaşa'yı Rams Park'ta ağırlayacak. Aslan, ardından 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yine Rams Park'ta karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Gençlerbirliği deplasmanına gittikten sonra 21 Ekim'de Lille ile Fransa'da kozlarını paylaşacak.
Lille maçından beş gün sonra kendi evinde Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Galatasaray, 30 Ekim'de Konyaspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, 7 Kasım'daki Amed maçıyla ikinci milli araya girecek.
KEMER SIKILACAK
Sarı-kırmızılı teknik adamın, bir sonraki milli araya kadar kemerleri sıkacağı ve bir dizi tedbir alacağı belirtildi.
Milli aranın tamamlanmasını bekleyen Okan Buruk'un 9 Ekim'deki Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak süreçte ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynanacak maçlar için özel önlemler alacağı ve oyuncularından da bu dönemde kurallara azami dikkat göstermelerini isteyeceği ifade edildi.
İZİN GÜNLERİ KISITLANIYOR
Bu kapsamda ilk etapta izin günlerini kısıtlayacak olan başarılı teknik adamın, oyuncularından tesislerde daha fazla vakit geçirmelerini isteyeceği vurgulandı. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmesi ve misafirlerin Kemerburgaz'a gelmemesinin isteneceği belirtildi.
FİKSTÜR YOĞUN
Galatasaray bir sonraki milli araya kadar ilk olarak ligde Kasımpaşa'yı Rams Park'ta ağırlayacak. Aslan, ardından 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yine Rams Park'ta karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Gençlerbirliği deplasmanına gittikten sonra 21 Ekim'de Lille ile Fransa'da kozlarını paylaşacak.
Lille maçından beş gün sonra kendi evinde Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Galatasaray, 30 Ekim'de Konyaspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, 7 Kasım'daki Amed maçıyla ikinci milli araya girecek.