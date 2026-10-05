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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için geri sayım!

Beşiktaş'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan kaptanı Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçına yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 09:13
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için geri sayım!
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Beşiktaş'ta milli maç arasında sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü'nün durumu yakından takip ediliyor.

Ayak başparmağındaki çatlak nedeniyle tedavisine devam edilen milli futbolcunun, Kocaelispor karşılaşmasında forma giymesi hedefleniyor.

ORKUN İÇİN SEFERBERLİK

Marsilya ve Amed maçlarında ağrılarına rağmen forma giyen Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın İtalya karşılaşmasında da görev yaptı. Mücadelenin ardından ağrıları artan 25 yaşındaki futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Tedavisine Beşiktaş'ta devam edilen Orkun'un kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Siyah-beyazlılarda milli oyuncunun 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor maçına yetişmesi için çalışmalar sürüyor.

12 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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