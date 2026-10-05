Victor Osimhen'i askerler korudu! Nijerya'daki görüntü gündem oldu!

Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BÜYÜDÜĞÜ MAHALLEYE ZİYARET
Victor Osimhen, milli arada tedavisini sürdürmek için gittiği Nijerya'da doğup büyüdüğü Lagos kentindeki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti.
Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu yıldız futbolcuya koruma ordusu eşlik etti.
ASKERLER VE GÜVENLİK GÜNDEM OLDU
Osimhen, askerler ve uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri eşliğinde sokaklarda dolaşırken, Njieryalı çocuklara da maddi yardımda bulundu.
Galatasaraylı golcünün mahalledeki bu görüntüleri dünyada gündem oldu.
Victor Osimhen, milli arada tedavisini sürdürmek için gittiği Nijerya'da doğup büyüdüğü Lagos kentindeki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti.
Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu yıldız futbolcuya koruma ordusu eşlik etti.
ASKERLER VE GÜVENLİK GÜNDEM OLDU
Osimhen, askerler ve uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri eşliğinde sokaklarda dolaşırken, Njieryalı çocuklara da maddi yardımda bulundu.
Galatasaraylı golcünün mahalledeki bu görüntüleri dünyada gündem oldu.