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Victor Osimhen'i askerler korudu! Nijerya'daki görüntü gündem oldu!

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Victor Osimhen, milli arada ülkesi Nijerya'ya gitti. Doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret eden yıldız ismi askerler korudu. Osimhen'in bu görüntüsü dünyada gündem oldu. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 09:19
Haber: Sabah
Victor Osimhen'i askerler korudu! Nijerya'daki görüntü gündem oldu!
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BÜYÜDÜĞÜ MAHALLEYE ZİYARET

Victor Osimhen, milli arada tedavisini sürdürmek için gittiği Nijerya'da doğup büyüdüğü Lagos kentindeki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu yıldız futbolcuya koruma ordusu eşlik etti.

ASKERLER VE GÜVENLİK GÜNDEM OLDU

Osimhen, askerler ve uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri eşliğinde sokaklarda dolaşırken, Njieryalı çocuklara da maddi yardımda bulundu.

Galatasaraylı golcünün mahalledeki bu görüntüleri dünyada gündem oldu.

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