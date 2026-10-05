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Fenerbahçe'de Mimovic'e takım aranıyor!

Fenerbahçe'de henüz resmi maçta forma giyemeyen Ognjen Mimovic için ara transfer döneminde kiralık ya da bonservisiyle gönderilebileceği bir takım aranıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 12:03
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Mimovic'e takım aranıyor!
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Ognjen Mimovic
Ognjen Mimovic
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması kapsamında Ognjen Mimovic'in geleceği de gündeme geldi.

22 yaşındaki Sırp sağ bek, sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana farklı takımlara kiralanırken henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MİMOVIC İÇİN YENİ ADRES ARANIYOR

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun devre arasında Mimovic'i Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sırp futbolcu transferinin ardından doğrudan Zenit'e kiralandı.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezonu ise Pafos'ta kiralık olarak geçirdi. Sezon başında +4 yabancı kontenjanında yer açılmasının ardından Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen Mimovic, buna rağmen henüz resmi maçlarda forma şansı bulamadı.

ARA TRANSFERDE AYRILIK GÜNDEMDE

22 yaşındaki sağ bek için ara transfer döneminde yeni bir takım aranıyor. Fenerbahçe'nin, Mimovic'in düzenli forma giyebileceği bir kulübe gönderilmesiyle oyuncunun gelişimini sürdürmesini hedeflediği belirtiliyor.

Mimovic'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması ve kariyerine başka bir takımda devam etmesi gündemde.

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