Fenerbahçe'de Mimovic'e takım aranıyor!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması kapsamında Ognjen Mimovic'in geleceği de gündeme geldi.
22 yaşındaki Sırp sağ bek, sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana farklı takımlara kiralanırken henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİMOVIC İÇİN YENİ ADRES ARANIYOR
Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun devre arasında Mimovic'i Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sırp futbolcu transferinin ardından doğrudan Zenit'e kiralandı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezonu ise Pafos'ta kiralık olarak geçirdi. Sezon başında +4 yabancı kontenjanında yer açılmasının ardından Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen Mimovic, buna rağmen henüz resmi maçlarda forma şansı bulamadı.
ARA TRANSFERDE AYRILIK GÜNDEMDE
22 yaşındaki sağ bek için ara transfer döneminde yeni bir takım aranıyor. Fenerbahçe'nin, Mimovic'in düzenli forma giyebileceği bir kulübe gönderilmesiyle oyuncunun gelişimini sürdürmesini hedeflediği belirtiliyor.
Mimovic'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması ve kariyerine başka bir takımda devam etmesi gündemde.
22 yaşındaki Sırp sağ bek, sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana farklı takımlara kiralanırken henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİMOVIC İÇİN YENİ ADRES ARANIYOR
Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun devre arasında Mimovic'i Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sırp futbolcu transferinin ardından doğrudan Zenit'e kiralandı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezonu ise Pafos'ta kiralık olarak geçirdi. Sezon başında +4 yabancı kontenjanında yer açılmasının ardından Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen Mimovic, buna rağmen henüz resmi maçlarda forma şansı bulamadı.
ARA TRANSFERDE AYRILIK GÜNDEMDE
22 yaşındaki sağ bek için ara transfer döneminde yeni bir takım aranıyor. Fenerbahçe'nin, Mimovic'in düzenli forma giyebileceği bir kulübe gönderilmesiyle oyuncunun gelişimini sürdürmesini hedeflediği belirtiliyor.
Mimovic'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması ve kariyerine başka bir takımda devam etmesi gündemde.