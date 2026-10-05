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Beşiktaş'ta Özkan Arseven'den transfer müjdesi!

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, siyah-beyazlıların transfer çalışmalarının sürdüğünü ve iki numara ile beş numara pozisyonlarına takviye yapılacağını açıkladı.

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calendar 05 Ekim 2026 12:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Özkan Arseven'den transfer müjdesi!
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Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, siyah-beyazlı takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Pazardaki oyuncuların diğer takımlara transfer olması nedeniyle süreçte zorlandıklarını belirten Arseven, mevcut kadronun kaliteli olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ BÖLGEYE TAKVİYE

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Özkan Arseven, sürecin uzadığının farkında olduklarını ifade etti.

Arseven, "Pazardaki oyuncuların diğer takımlara gitmesi nedeniyle transferde biraz zorlandık. Ancak mevcut kadromuz kaliteli. Transfer olacak. Sürecin biraz uzadığının farkındayız. Yaklaşık 1 hafta, 10 gün içinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Hem iki numara hem de beş numara pozisyonuna takviye yapacağız" dedi.

TRANSFER İÇİN 1 HAFTA, 10 GÜN

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını yaklaşık 1 hafta, 10 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların iki numara ve beş numara pozisyonlarına yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.

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