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4 büyüklerin en yaşlısı Fenerbahçe!

Fenerbahçe, 28.8 yaş ortalamasıyla 4 büyükler arasında en yaşlı kadroya sahip takım olurken, Şampiyonlar Ligi'nde de 29.1 yaş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 12:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
4 büyüklerin en yaşlısı Fenerbahçe!
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Süper Lig'de yaz transfer döneminin tamamlanmasının ardından takımların kadro yaş ortalamaları da dikkat çekti. Şampiyonluk yarışında yer alan 4 büyük kulüp arasında yaş ortalaması en yüksek takım Fenerbahçe oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin kadrosunun yaş ortalaması 28.8 olarak hesaplanırken, Fenerbahçe aynı zamanda Süper Lig'in en yaşlı kadrolarından birine sahip durumda.

4 BÜYÜKLERİN EN YAŞLISI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, 28.8 yaş ortalamasıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önünde yer aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig genelinde ise Erzurumspor FK'nın ardından en yüksek yaş ortalamasına sahip takım oldu.

DEVLER LİGİ'NDE DE ZİRVEDE

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında da yaş ortalaması yüksek takımlar arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki kadro yaş ortalaması 29.1 olarak hesaplandı. Sarı-lacivertliler bu alanda 29.2 yaş ortalamasına sahip Napoli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Böylece Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaş ortalaması yüksek kadrosuyla dikkat çekti.

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