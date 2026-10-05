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Fenerbahçe'de Kante'nin performansı alkış aldı!

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz'u 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 35 yaşındaki N'Golo Kante, performansı ve attığı golle dikkat çekti.

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calendar 05 Ekim 2026 13:17
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kante'nin performansı alkış aldı!
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Fenerbahçe, milli maç arasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanırken, N'Golo Kante sergilediği performansla ön plana çıktı. 35 yaşındaki Fransız futbolcu, fizik gücü ve attığı şık golle genç oyunculara adeta meydan okudu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KANTE'DEN GÖZ DOLDÜREN PERFORMANS

Milli oyuncuların yokluğunda ve genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadroda sahaya çıkan Kante, karşılaşma boyunca yüksek mücadele gücüyle dikkat çekti. Sahada basmadık yer bırakmayan deneyimli futbolcu, sorumluluk alarak takımına liderlik yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal da maçın ardından Kante'yi özel olarak tebrik etti.

VAZGEÇİLMEZ HALE GELDİ

İsmail Kartal'ın orta sahada Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ ve İrfan Can gibi daha genç oyuncuların bulunması nedeniyle zaman zaman Kante'yi dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

Ancak Fransız futbolcunun yükselen formu ve alternatif oyuncuların performansındaki eksiklik, Kante'yi takım için vazgeçilmez hale getirdi.

Kante, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta görev alırken Avrupa'da da 5 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli oyuncu, bu müsabakalarda henüz skor katkısı sağlayamadı.

 

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