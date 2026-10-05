EuroLeague geleceğini belirliyor: 8 kontenjan, 13 aday ve 900 milyon euro!

EuroLeague, kapalı bir franchise sistemine doğru durdurulamaz dönüşümünü sürdürüyor. Sekiz yeni ortağın seçilmesiyle belirleyici aşamaya giren bu süreç, pazartesi ve salı günleri Como Gölü'nde gerçekleştirilecek Genel Kurul'da ele alınacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun sahibi olan 13 hissedar toplantıda temsil edilecek. Hissedarlar, projelerindeki yeni franchise üyelerinin kimler olacağına karar vermenin yanı sıra, gelmesi hâlinde NBA'in kendi planına katılmaları ve ortak bir ittifak kurmaları için sunacağı herhangi bir teklifi de değerlendirecek.
EuroLeague CEO'su ve yeni organizasyonun mimarı Chus Bueno, Genel Kurul'a başkanlık edecek ve bu konuda yaşanan gelişmeleri hissedarlara aktaracak.
13 KULÜP 8 YENİ TAKIMI BELİRLEYECEK
Como Gölü kıyısındaki Cernobbio'da bulunan simgesel Villa d'Este, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bir karargâha dönüşecek. Burada Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin (Türkiye); Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın (İspanya); Panathinaikos ve Olympiacos'un (Yunanistan); Armani Milan'ın (İtalya); Maccabi Tel Aviv'in (İsrail); Zalgiris Kaunas'ın (Litvanya); Bayern Münih'in (Almanya); ASVEL Villeurbanne'ın (Fransa) ve CSKA Moskova'nın (Rusya) sahipleri ile üst düzey yöneticileri yer alacak.
Bu isimler, ilk elemeyi geçen ve toplam garantili teklifleri 900 milyon euroyu aşan 13 aday arasından en fazla sekiz franchise üyesi seçecek. Seçilenlerin sayısı sekizden az da olabilir.
FRANCHISE ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞAN 13 ADAY
Valencia Basket, Virtus Bologna, Paris Basketball, Hapoel Tel Aviv, Kızılyıldız, Partizan, PAOK, Napoli, Dubai Basketball, London Lions ve Maxima Roma, üzerlerine düşeni yaptı ve garantili tekliflerine ilişkin ilk değerlendirmeyi geçti. Son günlerde bu gruba Yunanistan'dan Aris Selanik ve İsrail'den Hapoel Jerusalem de katıldı. Hepsi organizasyonda yer almak istiyor.
Şimdi teklifleri, organizasyonun sahipleri tarafından ince ayrıntılarına kadar değerlendirilecek. Bütün adayların sunduğu güçlü imkânlar nedeniyle hissedarları zor bir görev bekliyor. EuroLeague, kararını yalnızca ekonomik ölçütlere dayanarak vermeyecek. Adayların uzun vadeli sürdürülebilirliğini değerlendirecek. Tekliflerinin doğruluğunu kontrol etmek ve riskleri tespit etmek amacıyla adayları ikinci bir kapsamlı denetimden geçiriyor.
Sportif ölçütler, sahiplik yapısı, kaynaklar, istikrar güvenceleri, gerçek mali yeterlilik, itibar, kurumsal güvenilirlik ve imaj, her adayın yaratabileceği pazar, taraftar tabanı, medya etkisi ve franchise giriş bedeli öncelikli olacak.
EuroLeague'in yeni franchise üyeleri olmak isteyen 13 takımın durumu, organizasyonun hissedarlarının öncelik verdiği şartlara göre avantajları ve dezavantajlarıyla şöyle:
PARTİZAN VE KIZILYILDIZ: İKİ STRATEJİK DEĞER
Muhtemelen kabul edilme ihtimali en yüksek iki aday bunlar. Bunun nedeni yalnızca sportif değil. İki kulüp de Belgrad'ın büyük pazarını temsil ediyor, organizasyonun en geniş taraftar kitlelerinden ve en güçlü atmosferlerinden bazılarına sahip. EuroLeague tarafından yıllardır stratejik projeler olarak görülüyorlar.
Nitekim mevcut üç yıllık lisansları sayesinde 2027-28 sezonuna kadar organizasyonda yer almaları garanti altında.
VALENCIA: İSPANYOL ADAYIN DEĞERİ YÜKSELİYOR
Valencia, yeni EuroLeague'in aradıklarıyla kusursuz biçimde örtüşen birçok avantaja sahip: İspanya pazarı, yepyeni Roig Arena ile büyük bir tesis, sağlamlaşmış ekonomik bir proje, EuroCup ve EuroLeague'de süreklilik gösteren deneyim, seyirci çekme konusunda tartışmasız bir kapasite, kurumsal istikrar ve daha önce kendisine verilen, 2027-28 sezonuna kadar geçerli çok yıllık lisans.
Valencia Basket, yalnızca mevcut üç yıllık lisansını korumak için mücadele etmiyor. Doğrudan kalıcı franchise üyelerinden oluşacak yeni gruba geçmeye çalışıyor. EuroLeague'in Valencia'yı bir pazar olarak keşfetmeye veya araştırmaya ihtiyaç duymaması da lehine işliyor. Organizasyon, şehrin potansiyelini zaten çok iyi biliyor. Aleyhine olabilecek tek nokta, organizasyonda hâlihazırda üç İspanyol kulübünün bulunması. Ancak bu, aşılamaz bir engel değil.
VIRTUS BOLOGNA: ŞANSI YÜKSEK BİR TARİHİ KULÜP
Geleneği, pazarı, salonu, şehrinin büyüklüğü ve tarihsel ağırlığı nedeniyle Virtus'un reddedilmesi oldukça zor bir profili var. Kulübün ayrıca 2027-28 sezonuna kadar geçerli çok yıllık lisansı bulunuyor.
Bazı İtalyan medya kuruluşları, Bologna ekibinin EuroLeague franchise üyeliğini elde etmek için 10 yıllık döneme yayılan yaklaşık 50 milyon euroluk bir yatırımı şimdiden planladığını bildirdi.
PARİS: BÜYÜK VE GEREKLİ BİR PAZAR
Paris Basketball, kabul edilme ihtimali en yüksek takımlardan bir diğeri. EuroLeague'in büyük pazarlarda büyümesi gerekiyor. Paris ise adaylar arasında muhtemelen ticari potansiyeli en yüksek Avrupa pazarı.
Takım zaten organizasyonda yer alıyor ve nispeten kısa sürede uluslararası bir marka oluşturabileceğini gösterdi. Bu nedenle Partizan, Kızılyıldız veya Virtus'un geleneğine sahip olmasa da EuroLeague açısından stratejik değeri çok büyük.
DUBAİ: SERMAYE, SEVİYE VE ORTA DOĞU'YA AÇILIM
Dubai, neredeyse hiçbir diğer adayın sunamayacağı özellikler getiriyor: Sermaye, uluslararası pazar, yatırım kapasitesi ve Orta Doğu'ya açılım.
EuroLeague, kulübe daha önce 2029-30 sezonuna kadar geçerli beş yıllık lisans verdi. Şimdi hedefi franchise üyesi olmak. Projesi hızla büyüdü. EuroLeague, yeni EuroLeague Süper Kupası'nın ev sahipliğini yapma onurunu da Dubai'ye verdi.
HAPOEL TEL AVİV: ZOR BİR JEOPOLİTİK ORTAM
Hapoel'in çok güçlü bir sportif dayanağı var: 2024-25 EuroCup'ı kazandı ve sportif başarısıyla EuroLeague'e katıldı. Bunun yanında, takımını kıtanın büyüklerinden birine dönüştürmeyi saplantı hâline getiren ve şampiyonluk adayı olabilmesi için kaynaklarını esirgemeyen milyarder sahibi Ofer Yannay'ın güçlendirdiği iddialı bir ekonomik projeye sahip.
Adaylığının karşısındaki başlıca engel, tamamen aşılamaz olmasa da İsrail'in koşulları. Bu olumsuz değişken, geçen sezon iç saha maçlarının neredeyse tamamını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, ülkesinden uzakta oynamak zorunda kalmasına yol açtı.
Kabul edilme ihtimali, olayların nasıl gelişeceğine bağlı olarak artacak veya azalacak. Büyük bir savaş tırmanışı yaşanmazsa seçilme şansı oldukça yüksek.
LONDON LIONS: CAZİP PAZAR, YOLUN BAŞINDA BİR PROJE
EuroLeague gerçekten kıta çapında bir organizasyona dönüşmek ve NBA Avrupa projesiyle rekabet etmek istiyorsa Londra, organizasyonun genişlemesini güçlendirmek için son derece cazip bir pazar. Sorun, Lions'ın sportif projesinin Avrupa'nın büyük kulüplerinin tarihsel ağırlığından hâlâ çok uzak olması.
Ancak tamamen işletme açısından bakıldığında Londra'nın değeri çok büyük olabilir. EuroLeague pazara, büyümeye ve ticari değere öncelik verirse Londra avantajlı durumda.
PAOK: YUNAN PAZARINDA BÜYÜK GELENEK
PAOK, EuroLeague'in çok değer verdiği bir şeye sahip: Büyük bir gelenek ve basketbol kültürü olan bir şehir. Ekonomik açıdan çok daha güçlü projelerle yarışmasına rağmen ilk elemeyi geçmeyi başardı.
Yunan pazarı, Olympiacos ve Panathinaikos tarafından zaten son derece güçlü biçimde temsil ediliyor. PAOK'un katılımı, organizasyonun oradaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.
EuroLeague geleneğe, rekabet gücüne ve sportif yeterliliğe öncelik verirse PAOK, Londra'nın yerine organizasyona girebilir.
NAPOLI: GENİŞ TARAFTAR TABANI
Napoli, EuroLeague'de yerleşik bir varlığı bulunmayan büyük Avrupa şehirlerinden biri olması ve arkasında oldukça geniş bir taraftar tabanı bulunmasıyla cazip bir aday. Ancak İtalya, franchise üyeleri/hissedarlar olarak Armani Milan ve Virtus Bologna'ya zaten sahip. Şimdi Roma da organizasyona girmeye çalışıyor.
EuroLeague, bu pazarı yeterince kapsayıp kapsamadığını veya bir franchise üyesi daha ekleyerek güçlendirmesi gerekip gerekmediğini incelemek zorunda.
ROMA MAXIMA: ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL PAZAR
Roma, sekiz seçilmiş takım arasına girmek için Napoli'nin başlıca rakibi olacak. Çünkü üç İtalyan aday arasında muhtemelen en büyük potansiyel pazara sahip. Ancak aynı zamanda en fazla soru işareti yaratan proje.
Roma markası, ticari açıdan olağanüstü. Fakat EuroLeague, sportif ve finansal projenin elit seviyede kalabilecek sağlamlığa sahip olduğunu doğrulamak zorunda.
ARİS SELANİK VE HAPOEL JERUSALEM
Selanik'in Yunan temsilcisi ile İsrail'in bir diğer takımı Hapoel, EuroLeague'e bağlayıcı teklif sunan son kulüpler oldu. Aris, doğrudan PAOK ile yarışacak. İki İsrail kulübü arasında ise Tel Aviv temsilcisi açık bir avantajla başlıyor.
EuroLeague CEO'su ve yeni organizasyonun mimarı Chus Bueno, Genel Kurul'a başkanlık edecek ve bu konuda yaşanan gelişmeleri hissedarlara aktaracak.
13 KULÜP 8 YENİ TAKIMI BELİRLEYECEK
Como Gölü kıyısındaki Cernobbio'da bulunan simgesel Villa d'Este, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bir karargâha dönüşecek. Burada Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin (Türkiye); Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın (İspanya); Panathinaikos ve Olympiacos'un (Yunanistan); Armani Milan'ın (İtalya); Maccabi Tel Aviv'in (İsrail); Zalgiris Kaunas'ın (Litvanya); Bayern Münih'in (Almanya); ASVEL Villeurbanne'ın (Fransa) ve CSKA Moskova'nın (Rusya) sahipleri ile üst düzey yöneticileri yer alacak.
Bu isimler, ilk elemeyi geçen ve toplam garantili teklifleri 900 milyon euroyu aşan 13 aday arasından en fazla sekiz franchise üyesi seçecek. Seçilenlerin sayısı sekizden az da olabilir.
FRANCHISE ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞAN 13 ADAY
Valencia Basket, Virtus Bologna, Paris Basketball, Hapoel Tel Aviv, Kızılyıldız, Partizan, PAOK, Napoli, Dubai Basketball, London Lions ve Maxima Roma, üzerlerine düşeni yaptı ve garantili tekliflerine ilişkin ilk değerlendirmeyi geçti. Son günlerde bu gruba Yunanistan'dan Aris Selanik ve İsrail'den Hapoel Jerusalem de katıldı. Hepsi organizasyonda yer almak istiyor.
Şimdi teklifleri, organizasyonun sahipleri tarafından ince ayrıntılarına kadar değerlendirilecek. Bütün adayların sunduğu güçlü imkânlar nedeniyle hissedarları zor bir görev bekliyor. EuroLeague, kararını yalnızca ekonomik ölçütlere dayanarak vermeyecek. Adayların uzun vadeli sürdürülebilirliğini değerlendirecek. Tekliflerinin doğruluğunu kontrol etmek ve riskleri tespit etmek amacıyla adayları ikinci bir kapsamlı denetimden geçiriyor.
Sportif ölçütler, sahiplik yapısı, kaynaklar, istikrar güvenceleri, gerçek mali yeterlilik, itibar, kurumsal güvenilirlik ve imaj, her adayın yaratabileceği pazar, taraftar tabanı, medya etkisi ve franchise giriş bedeli öncelikli olacak.
EuroLeague'in yeni franchise üyeleri olmak isteyen 13 takımın durumu, organizasyonun hissedarlarının öncelik verdiği şartlara göre avantajları ve dezavantajlarıyla şöyle:
PARTİZAN VE KIZILYILDIZ: İKİ STRATEJİK DEĞER
Muhtemelen kabul edilme ihtimali en yüksek iki aday bunlar. Bunun nedeni yalnızca sportif değil. İki kulüp de Belgrad'ın büyük pazarını temsil ediyor, organizasyonun en geniş taraftar kitlelerinden ve en güçlü atmosferlerinden bazılarına sahip. EuroLeague tarafından yıllardır stratejik projeler olarak görülüyorlar.
Nitekim mevcut üç yıllık lisansları sayesinde 2027-28 sezonuna kadar organizasyonda yer almaları garanti altında.
VALENCIA: İSPANYOL ADAYIN DEĞERİ YÜKSELİYOR
Valencia, yeni EuroLeague'in aradıklarıyla kusursuz biçimde örtüşen birçok avantaja sahip: İspanya pazarı, yepyeni Roig Arena ile büyük bir tesis, sağlamlaşmış ekonomik bir proje, EuroCup ve EuroLeague'de süreklilik gösteren deneyim, seyirci çekme konusunda tartışmasız bir kapasite, kurumsal istikrar ve daha önce kendisine verilen, 2027-28 sezonuna kadar geçerli çok yıllık lisans.
Valencia Basket, yalnızca mevcut üç yıllık lisansını korumak için mücadele etmiyor. Doğrudan kalıcı franchise üyelerinden oluşacak yeni gruba geçmeye çalışıyor. EuroLeague'in Valencia'yı bir pazar olarak keşfetmeye veya araştırmaya ihtiyaç duymaması da lehine işliyor. Organizasyon, şehrin potansiyelini zaten çok iyi biliyor. Aleyhine olabilecek tek nokta, organizasyonda hâlihazırda üç İspanyol kulübünün bulunması. Ancak bu, aşılamaz bir engel değil.
VIRTUS BOLOGNA: ŞANSI YÜKSEK BİR TARİHİ KULÜP
Geleneği, pazarı, salonu, şehrinin büyüklüğü ve tarihsel ağırlığı nedeniyle Virtus'un reddedilmesi oldukça zor bir profili var. Kulübün ayrıca 2027-28 sezonuna kadar geçerli çok yıllık lisansı bulunuyor.
Bazı İtalyan medya kuruluşları, Bologna ekibinin EuroLeague franchise üyeliğini elde etmek için 10 yıllık döneme yayılan yaklaşık 50 milyon euroluk bir yatırımı şimdiden planladığını bildirdi.
PARİS: BÜYÜK VE GEREKLİ BİR PAZAR
Paris Basketball, kabul edilme ihtimali en yüksek takımlardan bir diğeri. EuroLeague'in büyük pazarlarda büyümesi gerekiyor. Paris ise adaylar arasında muhtemelen ticari potansiyeli en yüksek Avrupa pazarı.
Takım zaten organizasyonda yer alıyor ve nispeten kısa sürede uluslararası bir marka oluşturabileceğini gösterdi. Bu nedenle Partizan, Kızılyıldız veya Virtus'un geleneğine sahip olmasa da EuroLeague açısından stratejik değeri çok büyük.
DUBAİ: SERMAYE, SEVİYE VE ORTA DOĞU'YA AÇILIM
Dubai, neredeyse hiçbir diğer adayın sunamayacağı özellikler getiriyor: Sermaye, uluslararası pazar, yatırım kapasitesi ve Orta Doğu'ya açılım.
EuroLeague, kulübe daha önce 2029-30 sezonuna kadar geçerli beş yıllık lisans verdi. Şimdi hedefi franchise üyesi olmak. Projesi hızla büyüdü. EuroLeague, yeni EuroLeague Süper Kupası'nın ev sahipliğini yapma onurunu da Dubai'ye verdi.
HAPOEL TEL AVİV: ZOR BİR JEOPOLİTİK ORTAM
Hapoel'in çok güçlü bir sportif dayanağı var: 2024-25 EuroCup'ı kazandı ve sportif başarısıyla EuroLeague'e katıldı. Bunun yanında, takımını kıtanın büyüklerinden birine dönüştürmeyi saplantı hâline getiren ve şampiyonluk adayı olabilmesi için kaynaklarını esirgemeyen milyarder sahibi Ofer Yannay'ın güçlendirdiği iddialı bir ekonomik projeye sahip.
Adaylığının karşısındaki başlıca engel, tamamen aşılamaz olmasa da İsrail'in koşulları. Bu olumsuz değişken, geçen sezon iç saha maçlarının neredeyse tamamını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, ülkesinden uzakta oynamak zorunda kalmasına yol açtı.
Kabul edilme ihtimali, olayların nasıl gelişeceğine bağlı olarak artacak veya azalacak. Büyük bir savaş tırmanışı yaşanmazsa seçilme şansı oldukça yüksek.
LONDON LIONS: CAZİP PAZAR, YOLUN BAŞINDA BİR PROJE
EuroLeague gerçekten kıta çapında bir organizasyona dönüşmek ve NBA Avrupa projesiyle rekabet etmek istiyorsa Londra, organizasyonun genişlemesini güçlendirmek için son derece cazip bir pazar. Sorun, Lions'ın sportif projesinin Avrupa'nın büyük kulüplerinin tarihsel ağırlığından hâlâ çok uzak olması.
Ancak tamamen işletme açısından bakıldığında Londra'nın değeri çok büyük olabilir. EuroLeague pazara, büyümeye ve ticari değere öncelik verirse Londra avantajlı durumda.
PAOK: YUNAN PAZARINDA BÜYÜK GELENEK
PAOK, EuroLeague'in çok değer verdiği bir şeye sahip: Büyük bir gelenek ve basketbol kültürü olan bir şehir. Ekonomik açıdan çok daha güçlü projelerle yarışmasına rağmen ilk elemeyi geçmeyi başardı.
Yunan pazarı, Olympiacos ve Panathinaikos tarafından zaten son derece güçlü biçimde temsil ediliyor. PAOK'un katılımı, organizasyonun oradaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.
EuroLeague geleneğe, rekabet gücüne ve sportif yeterliliğe öncelik verirse PAOK, Londra'nın yerine organizasyona girebilir.
NAPOLI: GENİŞ TARAFTAR TABANI
Napoli, EuroLeague'de yerleşik bir varlığı bulunmayan büyük Avrupa şehirlerinden biri olması ve arkasında oldukça geniş bir taraftar tabanı bulunmasıyla cazip bir aday. Ancak İtalya, franchise üyeleri/hissedarlar olarak Armani Milan ve Virtus Bologna'ya zaten sahip. Şimdi Roma da organizasyona girmeye çalışıyor.
EuroLeague, bu pazarı yeterince kapsayıp kapsamadığını veya bir franchise üyesi daha ekleyerek güçlendirmesi gerekip gerekmediğini incelemek zorunda.
ROMA MAXIMA: ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL PAZAR
Roma, sekiz seçilmiş takım arasına girmek için Napoli'nin başlıca rakibi olacak. Çünkü üç İtalyan aday arasında muhtemelen en büyük potansiyel pazara sahip. Ancak aynı zamanda en fazla soru işareti yaratan proje.
Roma markası, ticari açıdan olağanüstü. Fakat EuroLeague, sportif ve finansal projenin elit seviyede kalabilecek sağlamlığa sahip olduğunu doğrulamak zorunda.
ARİS SELANİK VE HAPOEL JERUSALEM
Selanik'in Yunan temsilcisi ile İsrail'in bir diğer takımı Hapoel, EuroLeague'e bağlayıcı teklif sunan son kulüpler oldu. Aris, doğrudan PAOK ile yarışacak. İki İsrail kulübü arasında ise Tel Aviv temsilcisi açık bir avantajla başlıyor.