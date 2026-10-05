Fenerbahçe'de Archie Brown'dan stoper sürprizi!

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Archie Brown, alışık olduğu sol bek pozisyonunun dışında görev yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın İngiliz futbolcuyu sol stoperde değerlendirmesi dikkat çekerken, Brown sergilediği performansla beğeni topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BROWN'DAN STOPER PERFORMANSI
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri olan Brown, savunmanın merkezinde görev aldığı karşılaşmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.
İngiliz futbolcunun yeni pozisyonuna kısa sürede uyum sağlaması teknik heyetin de beğenisini kazandı.
SOL STOPER ALTERNATİFİ OLDU
Archie Brown'ın sol stoperdeki performansı, Fenerbahçe'nin savunmadaki alternatiflerini de artırdı. Kartal'ın bu hamlesiyle birlikte İngiliz futbolcu, ihtiyaç halinde sol stoper pozisyonunda da görev yapabilecek isimler arasına girdi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın İngiliz futbolcuyu sol stoperde değerlendirmesi dikkat çekerken, Brown sergilediği performansla beğeni topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BROWN'DAN STOPER PERFORMANSI
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri olan Brown, savunmanın merkezinde görev aldığı karşılaşmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.
İngiliz futbolcunun yeni pozisyonuna kısa sürede uyum sağlaması teknik heyetin de beğenisini kazandı.
SOL STOPER ALTERNATİFİ OLDU
Archie Brown'ın sol stoperdeki performansı, Fenerbahçe'nin savunmadaki alternatiflerini de artırdı. Kartal'ın bu hamlesiyle birlikte İngiliz futbolcu, ihtiyaç halinde sol stoper pozisyonunda da görev yapabilecek isimler arasına girdi.