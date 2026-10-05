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Fenerbahçe'de Archie Brown'dan stoper sürprizi!

Fenerbahçe'nin formda oyuncularından Archie Brown, Turan Tovuz karşısında sol stoper olarak görev yaparak yeni bir alternatif oluşturdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 13:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Archie Brown'dan stoper sürprizi!
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Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Archie Brown, alışık olduğu sol bek pozisyonunun dışında görev yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın İngiliz futbolcuyu sol stoperde değerlendirmesi dikkat çekerken, Brown sergilediği performansla beğeni topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BROWN'DAN STOPER PERFORMANSI

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri olan Brown, savunmanın merkezinde görev aldığı karşılaşmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.

İngiliz futbolcunun yeni pozisyonuna kısa sürede uyum sağlaması teknik heyetin de beğenisini kazandı.

SOL STOPER ALTERNATİFİ OLDU

Archie Brown'ın sol stoperdeki performansı, Fenerbahçe'nin savunmadaki alternatiflerini de artırdı. Kartal'ın bu hamlesiyle birlikte İngiliz futbolcu, ihtiyaç halinde sol stoper pozisyonunda da görev yapabilecek isimler arasına girdi.

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