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Okan Buruk'tan Batrakov kararı!

Galatasaray'da Okan Buruk, milli ara sonrası orta sahada değişime hazırlanıyor. Fiziksel eksiklerini kapatan ve antrenman performansıyla teknik heyetten geçer not alan Aleksey Batrakov'un, ilk lig maçında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

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calendar 05 Ekim 2026 11:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Batrakov kararı!
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Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, verilen arada hem takımdaki sakat isimlerin durumunu hem de yeni transferlerin form grafiğini yakından takip ediyor.

FİZİKSEL VERİLER GÜNLÜK ANALİZ EDİLİYOR

Sezon başından bu yana geniş rotasyon kullanmaya özen gösteren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının fiziki parametrelerini Florya'da gün gün analiz ediyor.

Özellikle sıkışık fikstürde bazı mevkilerde yaşanan yıpranma, teknik heyeti milli ara sonrasındaki kritik süreç için alternatif isimleri hazırlamaya itti.

BATRAKOV ÖN PLANA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı camianın geleceğe dönük en heyecan verici yatırımlarından biri olarak görülen Aleksey Batrakov da bu süreçte radara giren en sıcak isim oldu.

FİZİKSEL EKSİKLERİ NEDENİYLE BEKLEMİŞTİ

Lokomotiv Moskova'dan büyük beklentiler ve yoğun çabalar sonucu transfer edilen Rus oyuncu, takıma katıldığı ilk dönemde fiziksel eksikleri nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.

ADAPTASYON SÜRECİNDE KONTROLLÜ SÜRE

Okan Buruk, genç yıldızın adaptasyon sürecini riske atmamak adına ilk haftalarda oyuncuyu kısıtlı sürelerle sahaya sürmeyi tercih etmişti.

ANTRENMANLARDAKİ HIRSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu strateji doğrultusunda antrenmanlarda ekstra yükleme yapılan ve taktik disipline adapte edilen Batrakov, Florya'da sergilediği hırslı tutumla dikkatleri üzerine çekti.

PERFORMANS RAPORLARI OLUMLU

Teknik heyet ve performans analistlerinin hazırladığı raporlarda, genç orta sahanın fiziksel ve taktiksel olarak takımla aynı seviyeye geldiği belirlendi.

OKAN BURUK'TAN GEÇER NOT

Özellikle hücum geçişlerindeki çabukluğu, pas kalitesi ve dikine oynama yeteneğiyle antrenmanların öne çıkan ismi olan Batrakov, Okan Buruk'tan geçer not aldı.

ÖZEL ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALDI

Milli ara döneminde takımla birlikte özel çalışmalara tabi tutulan Rus futbolcunun hırsı ve isteği Florya'da yüzleri güldürdü.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM

Orta saha kurgusunda tempoyu artırmak ve yaratıcılık sorununu çözmek isteyen tecrübeli teknik adam, radikal bir karar aşamasına geldi.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜNDE KADRO DEĞİŞECEK

Takım içi rekabeti üst seviyede tutmayı hedefleyen Okan Buruk, milli ara dönüşünde kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

TARAFTARIN BEKLEDİĞİ AN GELDİ

Sarı-kırmızılı taraftarların da sahada görmek için sabırsızlandığı genç yetenek için beklenen an nihayet geldi.

BATRAKOV İLK 11'E HAZIRLANIYOR

Adapte sürecini tamamen atlatan ve fiziki açığını kapatan Sergey Batrakov, milli ara sonrasında oynanacak ilk lig mücadelesiyle birlikte Galatasaray formasıyla ilk 11'deki yerini alacak.

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