Okan Buruk'tan Batrakov kararı!

Milli ara sonrası Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAN BURUK'TAN YAKIN TAKİP
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, verilen arada hem takımdaki sakat isimlerin durumunu hem de yeni transferlerin form grafiğini yakından takip ediyor.
FİZİKSEL VERİLER GÜNLÜK ANALİZ EDİLİYOR
Sezon başından bu yana geniş rotasyon kullanmaya özen gösteren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının fiziki parametrelerini Florya'da gün gün analiz ediyor.
Özellikle sıkışık fikstürde bazı mevkilerde yaşanan yıpranma, teknik heyeti milli ara sonrasındaki kritik süreç için alternatif isimleri hazırlamaya itti.
BATRAKOV ÖN PLANA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı camianın geleceğe dönük en heyecan verici yatırımlarından biri olarak görülen Aleksey Batrakov da bu süreçte radara giren en sıcak isim oldu.
FİZİKSEL EKSİKLERİ NEDENİYLE BEKLEMİŞTİ
Lokomotiv Moskova'dan büyük beklentiler ve yoğun çabalar sonucu transfer edilen Rus oyuncu, takıma katıldığı ilk dönemde fiziksel eksikleri nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.
ADAPTASYON SÜRECİNDE KONTROLLÜ SÜRE
Okan Buruk, genç yıldızın adaptasyon sürecini riske atmamak adına ilk haftalarda oyuncuyu kısıtlı sürelerle sahaya sürmeyi tercih etmişti.
ANTRENMANLARDAKİ HIRSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Bu strateji doğrultusunda antrenmanlarda ekstra yükleme yapılan ve taktik disipline adapte edilen Batrakov, Florya'da sergilediği hırslı tutumla dikkatleri üzerine çekti.
PERFORMANS RAPORLARI OLUMLU
Teknik heyet ve performans analistlerinin hazırladığı raporlarda, genç orta sahanın fiziksel ve taktiksel olarak takımla aynı seviyeye geldiği belirlendi.
OKAN BURUK'TAN GEÇER NOT
Özellikle hücum geçişlerindeki çabukluğu, pas kalitesi ve dikine oynama yeteneğiyle antrenmanların öne çıkan ismi olan Batrakov, Okan Buruk'tan geçer not aldı.
ÖZEL ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALDI
Milli ara döneminde takımla birlikte özel çalışmalara tabi tutulan Rus futbolcunun hırsı ve isteği Florya'da yüzleri güldürdü.
ORTA SAHADA DEĞİŞİM
Orta saha kurgusunda tempoyu artırmak ve yaratıcılık sorununu çözmek isteyen tecrübeli teknik adam, radikal bir karar aşamasına geldi.
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜNDE KADRO DEĞİŞECEK
Takım içi rekabeti üst seviyede tutmayı hedefleyen Okan Buruk, milli ara dönüşünde kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
TARAFTARIN BEKLEDİĞİ AN GELDİ
Sarı-kırmızılı taraftarların da sahada görmek için sabırsızlandığı genç yetenek için beklenen an nihayet geldi.
BATRAKOV İLK 11'E HAZIRLANIYOR
Adapte sürecini tamamen atlatan ve fiziki açığını kapatan Sergey Batrakov, milli ara sonrasında oynanacak ilk lig mücadelesiyle birlikte Galatasaray formasıyla ilk 11'deki yerini alacak.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, verilen arada hem takımdaki sakat isimlerin durumunu hem de yeni transferlerin form grafiğini yakından takip ediyor.
FİZİKSEL VERİLER GÜNLÜK ANALİZ EDİLİYOR
Sezon başından bu yana geniş rotasyon kullanmaya özen gösteren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının fiziki parametrelerini Florya'da gün gün analiz ediyor.
Özellikle sıkışık fikstürde bazı mevkilerde yaşanan yıpranma, teknik heyeti milli ara sonrasındaki kritik süreç için alternatif isimleri hazırlamaya itti.
BATRAKOV ÖN PLANA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı camianın geleceğe dönük en heyecan verici yatırımlarından biri olarak görülen Aleksey Batrakov da bu süreçte radara giren en sıcak isim oldu.
FİZİKSEL EKSİKLERİ NEDENİYLE BEKLEMİŞTİ
Lokomotiv Moskova'dan büyük beklentiler ve yoğun çabalar sonucu transfer edilen Rus oyuncu, takıma katıldığı ilk dönemde fiziksel eksikleri nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.
ADAPTASYON SÜRECİNDE KONTROLLÜ SÜRE
Okan Buruk, genç yıldızın adaptasyon sürecini riske atmamak adına ilk haftalarda oyuncuyu kısıtlı sürelerle sahaya sürmeyi tercih etmişti.
ANTRENMANLARDAKİ HIRSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Bu strateji doğrultusunda antrenmanlarda ekstra yükleme yapılan ve taktik disipline adapte edilen Batrakov, Florya'da sergilediği hırslı tutumla dikkatleri üzerine çekti.
PERFORMANS RAPORLARI OLUMLU
Teknik heyet ve performans analistlerinin hazırladığı raporlarda, genç orta sahanın fiziksel ve taktiksel olarak takımla aynı seviyeye geldiği belirlendi.
OKAN BURUK'TAN GEÇER NOT
Özellikle hücum geçişlerindeki çabukluğu, pas kalitesi ve dikine oynama yeteneğiyle antrenmanların öne çıkan ismi olan Batrakov, Okan Buruk'tan geçer not aldı.
ÖZEL ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALDI
Milli ara döneminde takımla birlikte özel çalışmalara tabi tutulan Rus futbolcunun hırsı ve isteği Florya'da yüzleri güldürdü.
ORTA SAHADA DEĞİŞİM
Orta saha kurgusunda tempoyu artırmak ve yaratıcılık sorununu çözmek isteyen tecrübeli teknik adam, radikal bir karar aşamasına geldi.
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜNDE KADRO DEĞİŞECEK
Takım içi rekabeti üst seviyede tutmayı hedefleyen Okan Buruk, milli ara dönüşünde kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
TARAFTARIN BEKLEDİĞİ AN GELDİ
Sarı-kırmızılı taraftarların da sahada görmek için sabırsızlandığı genç yetenek için beklenen an nihayet geldi.
BATRAKOV İLK 11'E HAZIRLANIYOR
Adapte sürecini tamamen atlatan ve fiziki açığını kapatan Sergey Batrakov, milli ara sonrasında oynanacak ilk lig mücadelesiyle birlikte Galatasaray formasıyla ilk 11'deki yerini alacak.