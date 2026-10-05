Galatasaray MCT Technic, Cibona Zagreb'e konuk

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 6 Ekim Salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da sezonu Hırvatistan'da açacak. Güçlenen kadrosula sezona kupa hedefiyle giren Galatasaray, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da sezonu Hırvatistan'da açacak. Güçlenen kadrosula sezona kupa hedefiyle giren Galatasaray, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.