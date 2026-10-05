Beşiktaş'ta Vlahovic için sakatlık gelişmesi!

Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten sevindiren haber geldi. Bir süredir bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Sırp golcü, sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAKIMLA ANTRENMANA KATILDI
A Spor'un aktardığı bilgilere göre bir süredir bireysel program uygulayan Vlahovic, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından takım antrenmanında yer aldı. Sırp futbolcunun yeniden takımla çalışması Beşiktaş'ta olumlu karşılandı.
SAKATLIĞINI ATLATTI
Sakatlık sürecini geride bırakan Vlahovic, takımla birlikte çalışmalara başlayarak sahalara dönüş yolunda önemli bir adım attı.
A Spor'un aktardığı bilgilere göre bir süredir bireysel program uygulayan Vlahovic, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından takım antrenmanında yer aldı. Sırp futbolcunun yeniden takımla çalışması Beşiktaş'ta olumlu karşılandı.
SAKATLIĞINI ATLATTI
Sakatlık sürecini geride bırakan Vlahovic, takımla birlikte çalışmalara başlayarak sahalara dönüş yolunda önemli bir adım attı.