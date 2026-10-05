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Beşiktaş'ta Vlahovic için sakatlık gelişmesi!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Dusan Vlahovic, yeniden takım antrenmanlarına katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 13:57
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Vlahovic için sakatlık gelişmesi!
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Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten sevindiren haber geldi. Bir süredir bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Sırp golcü, sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAKIMLA ANTRENMANA KATILDI

A Spor'un aktardığı bilgilere göre bir süredir bireysel program uygulayan Vlahovic, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından takım antrenmanında yer aldı. Sırp futbolcunun yeniden takımla çalışması Beşiktaş'ta olumlu karşılandı.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Sakatlık sürecini geride bırakan Vlahovic, takımla birlikte çalışmalara başlayarak sahalara dönüş yolunda önemli bir adım attı.

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