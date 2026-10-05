Dele Alli'nin hayatı değişti!

Bir dönem Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli, son dönemde kariyerinde yaşadığı düşüşle gündeme geliyor.
Beşiktaş'ta da forma giyen ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan İngiliz futbolcu, sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında dikkat çeken bir an yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERIC DIER'İ ARADI ANCAK YANIT GELMEDİ
Dele Alli'nin son canlı yayınında yaptığı hareket dikkat çekti. İngiliz futbolcu, yayında eski takım arkadaşı Eric Dier'i telefonla aradı. Ancak Dier, Alli'nin aramasını yanıtlamadı.
"DELE ALLI'NİN HAYATI ARTIK BU"
Eski takım arkadaşına ulaşamayan Dele Alli, yaşadığı durumu tek cümleyle özetledi.
İngiliz futbolcu, "Dele Alli'nin hayatı artık bu..." ifadelerini kullandı.
DELE ALLI KİMDİR?
Bir dönem kariyerine Tottenham'da devam ederken Avrupa futbolunun en parlak genç yıldızları arasında gösterilen Dele Alli, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giydi.
Özellikle 2017-2018 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken İngiliz futbolcu, kariyerinin ilerleyen döneminde beklentilerin uzağında kaldı. Alli, bir dönem Beşiktaş forması da giydi.
Beşiktaş'ta da forma giyen ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan İngiliz futbolcu, sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında dikkat çeken bir an yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERIC DIER'İ ARADI ANCAK YANIT GELMEDİ
Dele Alli'nin son canlı yayınında yaptığı hareket dikkat çekti. İngiliz futbolcu, yayında eski takım arkadaşı Eric Dier'i telefonla aradı. Ancak Dier, Alli'nin aramasını yanıtlamadı.
"DELE ALLI'NİN HAYATI ARTIK BU"
Eski takım arkadaşına ulaşamayan Dele Alli, yaşadığı durumu tek cümleyle özetledi.
İngiliz futbolcu, "Dele Alli'nin hayatı artık bu..." ifadelerini kullandı.
DELE ALLI KİMDİR?
Bir dönem kariyerine Tottenham'da devam ederken Avrupa futbolunun en parlak genç yıldızları arasında gösterilen Dele Alli, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giydi.
Özellikle 2017-2018 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken İngiliz futbolcu, kariyerinin ilerleyen döneminde beklentilerin uzağında kaldı. Alli, bir dönem Beşiktaş forması da giydi.