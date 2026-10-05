İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erman Toroğlu'na yanıt

Eski hakem Erman Toroğlu, polislerin hakemlik yapmasıyla ilgili Sözcü Gazetesi'nde yazdığı yazının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini aradığını ve konu hakkında görüştüklerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Erman Toroğlu yeni köşe yazısında "Sevgili okuyucularım, 2 Ekim 2026 Cuma tarihli Sözcü Gazetesi'nin spor sayfasında "Sayın İçişleri Bakanı'na Açık Mektup" başlıklı bir yazı kaleme aldım. Yazının konusu özetle Türkiye'deki futbol müsabakalarında görev alan ve sayıları 284'ü bulan polis kökenli hakem ve temsilcilerdi. Aradan iki gün bile geçmeden Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi beni aradı. Konuşmanın özetini yazıyorum." ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'NİN CEVABI
Erman Toroğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasını Sözcü Gazetesi'nde şu sözlerle aktardı;
"Bu tip bir olayı bilmiyordum. İlk defa duydum, teşekkür ederim. Emniyet Genel Müdürüm de yanımdaydı. Jandarma Genel Komutanı ile de konuştum Erman Hocam... "Araştıracağım, gereğini yapacağım" dedi."
TOROĞLU: "TEŞEKKÜR ETTİM"
Köşe yazısını Erman Toroğlu şu sözlerle bitirdi;
"Bir bakanın bir gazeteciyi arayıp bu kadar net cevap verdiği nadir görülmüştür. Kendisine çok teşekkür ettim, saygılarımı ve sevgilerimi ilettim, görüşmemiz bitti.
NOT: Polislik ve askerlik çok şerefli iki meslek. Askerler yıllar önce bu işten çekildiler. Polis kökenli hakem ve temsilci arkadaşlar maalesef çoğu zaman kulüpler, taraftar ve basınla karşı karşıya kalıp yıpranıyor ve yıpratılıyorlar."
ERMAN TOROĞLU'NDAN GÜNDEMİ SARSAN YAZI
Geçtiğimiz günlerde, 'İçişleri Bakanı'na Açık Mektup' başlıklı bir yazı kaleme alan Toroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Bakanım. Bakınız; Türkiye'de futbol müsabakaları yapılıyor, liglerde toplam 50 polis arkadaş hakemlik görevi yapıyor. Bitmedi...…Temsilciler var polis arkadaşlar, 54'ü üst klasmanda 80'i protokolde oturanlar. Saha içi, saha dışı, koridor bu grup Süper Lig ve 1. Lig'de 150 kişi. 2 ve 3. liglerle beraber 284 kişi toplamda görev yapıyorlar. Şimdi Sayın Bakanım, bu arkadaşlar hem polislik görevi yapıyorlar hem de maçlara gidiyorlar. Bir şehirden diğer şehre giderseniz iki ya da üç gün seyahat planlaması olur. Yani bu arkadaşlar 2-3 gün bulundukları yerde yani esas mesleklerinde iş yapamıyorlar. Ve bu arkadaşlar spor alemiyle, seyirciyle, federasyonla basın mensuplarıyla zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Yıpranan kim? Polis teşkilatı olacak."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'NİN CEVABI
Erman Toroğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasını Sözcü Gazetesi'nde şu sözlerle aktardı;
"Bu tip bir olayı bilmiyordum. İlk defa duydum, teşekkür ederim. Emniyet Genel Müdürüm de yanımdaydı. Jandarma Genel Komutanı ile de konuştum Erman Hocam... "Araştıracağım, gereğini yapacağım" dedi."
TOROĞLU: "TEŞEKKÜR ETTİM"
Köşe yazısını Erman Toroğlu şu sözlerle bitirdi;
"Bir bakanın bir gazeteciyi arayıp bu kadar net cevap verdiği nadir görülmüştür. Kendisine çok teşekkür ettim, saygılarımı ve sevgilerimi ilettim, görüşmemiz bitti.
NOT: Polislik ve askerlik çok şerefli iki meslek. Askerler yıllar önce bu işten çekildiler. Polis kökenli hakem ve temsilci arkadaşlar maalesef çoğu zaman kulüpler, taraftar ve basınla karşı karşıya kalıp yıpranıyor ve yıpratılıyorlar."
ERMAN TOROĞLU'NDAN GÜNDEMİ SARSAN YAZI
Geçtiğimiz günlerde, 'İçişleri Bakanı'na Açık Mektup' başlıklı bir yazı kaleme alan Toroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Bakanım. Bakınız; Türkiye'de futbol müsabakaları yapılıyor, liglerde toplam 50 polis arkadaş hakemlik görevi yapıyor. Bitmedi...…Temsilciler var polis arkadaşlar, 54'ü üst klasmanda 80'i protokolde oturanlar. Saha içi, saha dışı, koridor bu grup Süper Lig ve 1. Lig'de 150 kişi. 2 ve 3. liglerle beraber 284 kişi toplamda görev yapıyorlar. Şimdi Sayın Bakanım, bu arkadaşlar hem polislik görevi yapıyorlar hem de maçlara gidiyorlar. Bir şehirden diğer şehre giderseniz iki ya da üç gün seyahat planlaması olur. Yani bu arkadaşlar 2-3 gün bulundukları yerde yani esas mesleklerinde iş yapamıyorlar. Ve bu arkadaşlar spor alemiyle, seyirciyle, federasyonla basın mensuplarıyla zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Yıpranan kim? Polis teşkilatı olacak."