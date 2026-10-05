San Antonio Spurs forveti Tobias Harris, antrenman kampında sol baldırında yaşadığı zorlanma nedeniyle sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giyemeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 6 Temmuz'da serbest oyuncu olarak Spurs'e katılan Harris, takımın pazar günü düzenlediği geleneksel "Silver & Black" takım içi maçına da katılmadı.
Harris'in durumu, San Antonio'nun beş maçlık hazırlık programının tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirilecek.
Kulüp yetkilileri, Harris'in 20 Ekim'de Oklahoma City'ye karşı oynanacak normal sezon açılışında forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğunu açıkladı. Karşılaşma, geçen sezonun Batı Konferansı finallerinde karşı karşıya gelen iki takımı yeniden buluşturacak.
Son iki sezonunu Detroit Pistons'ta geçiren Harris, bu yaz San Antonio ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.
Deneyimli oyuncu, geçen sezon maç başına 27,7 dakikada 13,3 sayı, 5,1 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynayarak Pistons'ın Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına katkı sağlamıştı.
Harris'in durumu, San Antonio'nun beş maçlık hazırlık programının tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirilecek.
Kulüp yetkilileri, Harris'in 20 Ekim'de Oklahoma City'ye karşı oynanacak normal sezon açılışında forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğunu açıkladı. Karşılaşma, geçen sezonun Batı Konferansı finallerinde karşı karşıya gelen iki takımı yeniden buluşturacak.
Son iki sezonunu Detroit Pistons'ta geçiren Harris, bu yaz San Antonio ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.
Deneyimli oyuncu, geçen sezon maç başına 27,7 dakikada 13,3 sayı, 5,1 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynayarak Pistons'ın Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına katkı sağlamıştı.