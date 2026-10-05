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Virtus Bologna'dan Melli ve Shields itirafı!

Virtus Bologna Başkanı Massimo Zanetti, Nicolo Melli ve Shavon Shields'ı transfer etmeye çok yaklaştıklarını açıklarken Kevin Punter için de yeniden girişimde bulunmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 15:21 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Virtus Bologna'dan Melli ve Shields itirafı!
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Virtus Bologna Başkanı Massimo Zanetti, Il Resto del Carlino'ya verdiği röportajda kulübün transfer çalışmaları, EuroLeague'deki geleceği ve mevcut kadroyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zanetti, geçmişte Nicolo Melli ve Shavon Shields transferlerinin gerçekleşmesine çok yaklaştıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MELLI VE SHIELDS İTİRAFI

Siyah-beyazlı formayla görmek istediği oyuncular sorulan Zanetti, Melli ve Shields isimlerini öne çıkardı.

Zanetti, "Birkaç oyuncuyu siyah-beyaz formayla görmeyi çok isterdim. Shields ve Melli'yi transfer etmeye çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.

PUNTER'I YENİDEN İSTEDİ

Virtus Bologna Başkanı, eski oyuncuları Kevin Punter'ı da yeniden kadroya katmak istediğini belirtti.

Zanetti, "Punter'ı özlüyorum. O da geri dönmek isterdi, ben de onu istedim. Ama olmadı." dedi.

TEODOSIC YANITI

Zanetti, başkanlığı dönemindeki en önemli transfer sorusuna ise Milos Teodosic yanıtını verdi.

BÜTÇE AÇIKLAMASI

Takımın mevcut yapılanmasından memnun olduğunu belirten Zanetti, bütçenin küçültüldüğü yönündeki yorumlara karşı çıktı.

Virtus Başkanı, "Bütçenin azaltıldığını okumaktan biraz yoruldum. Biz bütçeyi düşürmedik, yeniden şekillendirdik. Bunu genç oyuncular etrafında yaptık." açıklamasında bulundu.

MUMBRU'DAN MEMNUN

Zanetti, başantrenör Alex Mumbru'dan da övgüyle bahsetti. İspanyol çalıştırıcının saha içindeki kararlarından ve takım içerisinde oluşturduğu atmosferden memnun olduğunu dile getirdi.

EUROLEAGUE MESAJI

Virtus Bologna'nın EuroLeague'deki geleceği hakkında da konuşan Zanetti, mevcut anlaşmanın iki yıl daha devam ettiğini hatırlattı.

Zanetti, "Virtus, EuroLeague olmadan düşünülemez. EuroLeague de Virtus olmadan düşünülemez. Biz İtalya'nın en ikonik kulübüyüz." ifadelerini kullandı.

NBA EUROPE YORUMU

NBA Europe projesine de değinen Virtus Başkanı, şu aşamada somut bir yapı olmadığını belirtti.

Zanetti, "Şimdilik sadece konuşuluyor. NBA, EuroLeague'i satın alırsa bunun bir anlamı olur. Aksi halde pek sanmıyorum." dedi.

BALDASSO VE MANNION YORUMU

Zanetti, mevcut kadrodan Tommaso Baldasso'yu özellikle beğendiğini söylerken, Nico Mannion'ın Virtus Bologna döneminde beklentileri karşılayamamasını başkanlığı sürecindeki az sayıdaki hayal kırıklığından biri olarak değerlendirdi.

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