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Wesley Sneijder, aldığı kiloların sebebini ilk kez açıkladı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Wesley Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra yaşadığı değişimi anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 15:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Wesley Sneijder, aldığı kiloların sebebini ilk kez açıkladı
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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra kilo almasının nedenini ilk kez anlattı. 42 yaşındaki Sneijder, "Kilo vererek anne ve babamı geri getiremem" diyerek yaşadığı zorlu süreci paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sneijder, babasının kanser olduğunu öğrendiğini ve ardından annesinin de hastalandığını belirtti. Annesini 59 yaşında, hastalığının ardından yaklaşık 6 ay içinde kaybettiğini söyleyen Sneijder, annesinin ölümünden sadece iki ay sonra babasının da yeniden kontrolden geçtiğini ve doktorların hastalığın ilerlediğini söylediğini aktardı.

Babasının tedaviyi kabul ettiğini ancak yaklaşık 9-10 ay sonra o da hayatını kaybettiğini ifade eden Sneijder, her iki ebeveynini de 59 yaşlarında aynı hastalık nedeniyle kaybettiğini vurguladı.

3,5 YIL BOYUNCA ZORLU BİR SÜREÇ

Sneijder, bu süreçte yaklaşık 3,5 yıl boyunca ailesiyle ve hastaneyle ilgilendiğini belirtti. Bu dönemde düzenli antrenman yapamadığını, hastaneden çıktığında ise tek isteğinin bir şeyler içmek ve yaşadıklarını unutmak olduğunu söyledi.

Eski futbolcu, yaşadığı kayıpların ardından fiziksel olarak da değiştiğini kabul etti. Dışarıdan bakıldığında sadece kilo aldığını düşünenlerin, aslında insanların bilmediği büyük bir yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Sneijder, şimdi yeniden formuna kavuşmaya çalıştığını ve bu konuda iyi ilerlediğini söyledi. "Kilo vererek anne ve babamı geri getiremem" sözleriyle duygusal bir açıklama yapan Hollandalı yıldız, yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de duygusal olarak kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

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