Cole Anthony, NBA'de oynamanın zorluklarını ve ligin iş tarafının oyuncular üzerindeki etkisini anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Hoop Collective podcast'inde konuşan Anthony, profesyonel basketbola adım attıktan sonra her şeyin yalnızca sahadaki oyundan ibaret olmadığını fark ettiğini belirtti.
HoopsHype'ın aktardığı açıklamalarda Anthony, şu ifadeleri kullandı:
"NBA'e geldiğinizde, buranın her şeyden önce bir iş olduğu gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleşiyorsunuz. Çoğu zaman işin bu tarafı, oyundan aldığınız keyfin ya da basketbola bakışınızın önüne geçebiliyor. Benim için bunun kesinlikle yaşandığını biliyorum."
2020 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından 15. sıradan seçilen Anthony, çaylak sezonunda çıktığı 47 maçta 12,9 sayı, 4,7 ribaund ve 4,1 asist ortalamalarıyla oynayarak kısa sürede katkı vermişti.
Orlando'daki ilk yıllarında rolü büyüyen Anthony, 2021-22 sezonunda 65 karşılaşmada kariyerinin en yüksek ortalamaları olan 16,3 sayı ve 5,7 asiste ulaşmış, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün potansiyel adayları arasında anılmıştı.
Ancak sonraki yıllarda takımdaki rolü küçüldü. Anthony, 2023-24 sezonunda 11,6 sayı ve 2,9 asist, 2024-25 sezonunda ise 9,4 sayı ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.
Ekim 2023'te Orlando ile üç yıllık, 39 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzalayan guard için bir sonraki büyük değişim, 2025 yazında yaşandı.
Desmond Bane'i Orlando'ya getiren takas kapsamında Memphis Grizzlies'e gönderilen Anthony, Memphis formasıyla maça çıkmadan sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya vardı ve ardından Milwaukee Bucks'a katıldı.
Anthony, 2025-26 sezonunda Milwaukee formasıyla 35 karşılaşmada 6,7 sayı, 2,5 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynadıktan sonra Şubat 2026'da Phoenix Suns'a takas edildi.
Phoenix ise Anthony'yi takımda herhangi bir maça çıkmadan aynı ay içinde serbest bıraktı.
NBA'deki bu sürecin ardından kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar veren Anthony, 2026-27 NBL sezonu için Melbourne United ile sözleşme imzaladı.
HoopsHype'ın aktardığı açıklamalarda Anthony, şu ifadeleri kullandı:
"NBA'e geldiğinizde, buranın her şeyden önce bir iş olduğu gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleşiyorsunuz. Çoğu zaman işin bu tarafı, oyundan aldığınız keyfin ya da basketbola bakışınızın önüne geçebiliyor. Benim için bunun kesinlikle yaşandığını biliyorum."
2020 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından 15. sıradan seçilen Anthony, çaylak sezonunda çıktığı 47 maçta 12,9 sayı, 4,7 ribaund ve 4,1 asist ortalamalarıyla oynayarak kısa sürede katkı vermişti.
Orlando'daki ilk yıllarında rolü büyüyen Anthony, 2021-22 sezonunda 65 karşılaşmada kariyerinin en yüksek ortalamaları olan 16,3 sayı ve 5,7 asiste ulaşmış, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün potansiyel adayları arasında anılmıştı.
Ancak sonraki yıllarda takımdaki rolü küçüldü. Anthony, 2023-24 sezonunda 11,6 sayı ve 2,9 asist, 2024-25 sezonunda ise 9,4 sayı ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.
Ekim 2023'te Orlando ile üç yıllık, 39 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzalayan guard için bir sonraki büyük değişim, 2025 yazında yaşandı.
Desmond Bane'i Orlando'ya getiren takas kapsamında Memphis Grizzlies'e gönderilen Anthony, Memphis formasıyla maça çıkmadan sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya vardı ve ardından Milwaukee Bucks'a katıldı.
Anthony, 2025-26 sezonunda Milwaukee formasıyla 35 karşılaşmada 6,7 sayı, 2,5 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynadıktan sonra Şubat 2026'da Phoenix Suns'a takas edildi.
Phoenix ise Anthony'yi takımda herhangi bir maça çıkmadan aynı ay içinde serbest bıraktı.
NBA'deki bu sürecin ardından kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar veren Anthony, 2026-27 NBL sezonu için Melbourne United ile sözleşme imzaladı.