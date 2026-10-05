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Real Madrid, Arda Güler'le anlaştı!

Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İspanyol devi ile mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Arda Güler, sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Arda Güler'le anlaştı!
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Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesini uzatıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

2031'E KADAR İMZA ATACAK

Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029'a kadar olan 21 yaşındaki genç yıldız, sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak. Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in yıllık ücretine de zam yapılacak.

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'den sonra Real Madrid'in, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'in sözleşmesini yenilemek istediği belirtildi.

Arda Güler'in yeni sözleşmesinin önümüzdeki dönemde resmen duyurulması bekleniyor.

REAL PERFORMANSI

Real Madrid'e 2023 yazında imza atan Arda Güler, İspanyol devinde 119 maçta 19 gol attı ve 28 asist yaptı.

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