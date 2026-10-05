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N'Golo Kante, Üsküdar sokaklarında

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'da tek başına dolaşırken bir taraftar tarafından görüntülendi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 17:23
Haber: Sporx.com
N'Golo Kante, Üsküdar sokaklarında
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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'da dikkat çeken bir görüntüye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli futbolcu, Üsküdar'da tek başına dolaşırken bir Fenerbahçe taraftarı tarafından fark edildi. Taraftarın Kante ile karşılaşma anını sosyal medyada paylaşması kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Kante'nin İstanbul sokaklarında tek başına dolaşırken görüntülendiği paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.



TARAFTARLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Dünyaca ünlü Fransız futbolcunun İstanbul'da günlük hayatın içinde görüntülenmesi, sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. Kante'nin sakin ve doğal hali sosyal medyada gündem oldu.



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