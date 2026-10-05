N'Golo Kante, Üsküdar sokaklarında

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'da dikkat çeken bir görüntüye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli futbolcu, Üsküdar'da tek başına dolaşırken bir Fenerbahçe taraftarı tarafından fark edildi. Taraftarın Kante ile karşılaşma anını sosyal medyada paylaşması kısa sürede gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ
Kante'nin İstanbul sokaklarında tek başına dolaşırken görüntülendiği paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
TARAFTARLARIN İLGİ ODAĞI OLDU
Dünyaca ünlü Fransız futbolcunun İstanbul'da günlük hayatın içinde görüntülenmesi, sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. Kante'nin sakin ve doğal hali sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ
Kante'nin İstanbul sokaklarında tek başına dolaşırken görüntülendiği paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
TARAFTARLARIN İLGİ ODAĞI OLDU
Dünyaca ünlü Fransız futbolcunun İstanbul'da günlük hayatın içinde görüntülenmesi, sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. Kante'nin sakin ve doğal hali sosyal medyada gündem oldu.