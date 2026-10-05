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Jorge Jesus: "Bunu ben de beklemiyordum"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'ne 4'te 4 ile başlamalarıyla ilgili, "Takıma çok güveniyordum ancak bunu ben de beklemiyordum." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 17:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jorge Jesus: 'Bunu ben de beklemiyordum'
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapmalarını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli teknik adam, "Sonuç ortada, planladığımız her şey işe yaradı." diye konuştu.

Son oynadıkları Norveç maçının ardından konuşan Jorge Jesus, "Norveç'te Haaland var, Odegaard en iyi orta saha oyuncularından ve takım da uzun boylu, çok güçlü ve fizik olarak sağlam bir takım. Böyle bir takımı ancak yüksek teknik seviyede yenebilirsiniz. Danimarka maçındaki kadar iyi oynamamış olsak da kazandık. Asıl önemli olan ve bir sonraki tura (Çeyrek final) yükselmek." dedi.

Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapmalarıyla ilgili, "Takıma çok güveniyordum ancak ilk dört maçımızı kazanacağımızı beklemiyordum." itirafında bulundu.

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