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Iniesta'dan Ballon d'Or sözleri: "Bir İspanyol'a gitmeli!"

Andres Iniesta, Ballon d'Or ödülünün bir İspanyol futbolcuya verilmesi gerektiğini söyledi. İspanyol futbolunun efsane ismi, bireysel ve takım başarılarının bu sonucu desteklediğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 17:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Iniesta'dan Ballon d'Or sözleri: 'Bir İspanyol'a gitmeli!'
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Eski Barcelona ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Andres Iniesta, Ballon d'Or ödülüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gulf United'ın başında bulunan Iniesta, ödülün bir İspanyol futbolcuya gitmesini istediğini söyledi.

"BENCE OLMASI GEREKEN DE BU"

Ballon d'Or'u kime vereceği sorulan Iniesta, "Altın Top ödülünün bir İspanyol'a gitmesini isterdim." dedi.

Iniesta sözlerini, "Bireysel ve kolektif başarıları göz önüne alındığında, bunun harika olacağını düşünüyorum. Bence olması gereken de bu." ifadeleriyle sürdürdü.

İSPANYA DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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