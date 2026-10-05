Iniesta'dan Ballon d'Or sözleri: 'Bir İspanyol'a gitmeli!'

Eski Barcelona ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Andres Iniesta, Ballon d'Or ödülüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gulf United'ın başında bulunan Iniesta, ödülün bir İspanyol futbolcuya gitmesini istediğini söyledi.
"BENCE OLMASI GEREKEN DE BU"
Ballon d'Or'u kime vereceği sorulan Iniesta, "Altın Top ödülünün bir İspanyol'a gitmesini isterdim." dedi.
Iniesta sözlerini, "Bireysel ve kolektif başarıları göz önüne alındığında, bunun harika olacağını düşünüyorum. Bence olması gereken de bu." ifadeleriyle sürdürdü.
İSPANYA DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI
İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
"BENCE OLMASI GEREKEN DE BU"
Ballon d'Or'u kime vereceği sorulan Iniesta, "Altın Top ödülünün bir İspanyol'a gitmesini isterdim." dedi.
Iniesta sözlerini, "Bireysel ve kolektif başarıları göz önüne alındığında, bunun harika olacağını düşünüyorum. Bence olması gereken de bu." ifadeleriyle sürdürdü.
İSPANYA DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI
İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.