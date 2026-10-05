Crystal Palace'ta Ismaila Sarr planı

Crystal Palace, takımın Senegalli yıldızı Ismaila Sarr için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusunun sözleşmesini uzatmak istiyor.
LIVERPOOL VE GALATASARAY
Crystal Palace, yaz aylarında Ismaila Sarr için Liverpool'dan gelen teklifleri geri çevirmişti. Galatasaray da yaz transfer döneminde Senegalli futbolcu ile ilgilenmiş ancak daha sonra Milan'dan Rafael Leao ile hücum hattını güçlendirmişti.
CRYSTAL PALACE PERFORMANSI
Ismaila Sarr, sakatlığı nedeniyle bu sezon Crystal Palace forması altında 2 maçta 24 dakika süre alabildi.
2024 yılından bu yana Crystal Palace'ta forma giyen Sarr, İngiliz ekibinde 94 maçta 33 gol attı ve 10 asist yaptı.
LIVERPOOL VE GALATASARAY
Crystal Palace, yaz aylarında Ismaila Sarr için Liverpool'dan gelen teklifleri geri çevirmişti. Galatasaray da yaz transfer döneminde Senegalli futbolcu ile ilgilenmiş ancak daha sonra Milan'dan Rafael Leao ile hücum hattını güçlendirmişti.
CRYSTAL PALACE PERFORMANSI
Ismaila Sarr, sakatlığı nedeniyle bu sezon Crystal Palace forması altında 2 maçta 24 dakika süre alabildi.
2024 yılından bu yana Crystal Palace'ta forma giyen Sarr, İngiliz ekibinde 94 maçta 33 gol attı ve 10 asist yaptı.