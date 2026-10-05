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Haris Hajradinovic'ten Galatasaray maçı için açıklama

Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic, ligin 7. haftasında oynayacakları Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve bu maçtan puan almak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 19:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Haris Hajradinovic'ten Galatasaray maçı için açıklama
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Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bosnalı futbolcu, ligin 7. haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maçla ilgili konuştu. Hajradinovic, "İyi bir başlangıç yaptık bu sezon. 6 maçta namağlup bir takımız. Ona devam etmek istiyoruz. Tabii ki zor olacak, biliyoruz. Galatasaray, bu ligde en iyilerden biri ve deplasman. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah puanlar almak istiyoruz." dedi.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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