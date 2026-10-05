Bayern Münih'te Harry Kane ile imza yakın

Bayern Münih, Harry Kane ile yeni sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istiyor.
Taraflar arasında yeni sözleşme için son detayların görüşüldüğü ve imzanın yakın olduğu belirtildi.
2023'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Harry Kane, Alman ekibinde 154 maçta 152 gol attı ve 34 asist yaptı.
Taraflar arasında yeni sözleşme için son detayların görüşüldüğü ve imzanın yakın olduğu belirtildi.
2023'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Harry Kane, Alman ekibinde 154 maçta 152 gol attı ve 34 asist yaptı.