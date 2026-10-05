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Medvedev'e şok diskalifiye: Top seyircinin yüzüne çarptı

Daniil Medvedev, Çin Açık yarı finalinde öfkeyle tribünlere gönderdiği topun bir seyircinin yüzüne çarpması üzerine diskalifiye edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 19:28
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Medvedev'e şok diskalifiye: Top seyircinin yüzüne çarptı
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Çin Açık yarı finalinde Daniil Medvedev ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelede setlerde 7-5 ve 5-3 geride bulunan Medvedev, kortun kenarındaki panodan seken topu öfkeyle tribünlere doğru gönderdi.

TOP SEYİRCİNİN YÜZÜNE ÇARPTI

Rus tenisçinin gönderdiği top, maçı takip eden bir seyircinin yüzüne çarptı.

Olayın ardından hakem Muhammed Lahyani, Daniil Medvedev'i diskalifiye etti.

MEDVEDEV ÖZÜR DİLEDİ

Medvedev, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim. Sadece iyi olmasını umuyorum. En önemlisi bu. Şu an gerçekten sadece onu önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

DJOKOVIC FİNALDE

Diskalifiye kararının ardından Novak Djokovic, kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale yükseldi.

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