Medvedev'e şok diskalifiye: Top seyircinin yüzüne çarptı

Çin Açık yarı finalinde Daniil Medvedev ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelede setlerde 7-5 ve 5-3 geride bulunan Medvedev, kortun kenarındaki panodan seken topu öfkeyle tribünlere doğru gönderdi.
TOP SEYİRCİNİN YÜZÜNE ÇARPTI
Rus tenisçinin gönderdiği top, maçı takip eden bir seyircinin yüzüne çarptı.
Olayın ardından hakem Muhammed Lahyani, Daniil Medvedev'i diskalifiye etti.
MEDVEDEV ÖZÜR DİLEDİ
Medvedev, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim. Sadece iyi olmasını umuyorum. En önemlisi bu. Şu an gerçekten sadece onu önemsiyorum." ifadelerini kullandı.
DJOKOVIC FİNALDE
Diskalifiye kararının ardından Novak Djokovic, kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale yükseldi.
TOP SEYİRCİNİN YÜZÜNE ÇARPTI
Rus tenisçinin gönderdiği top, maçı takip eden bir seyircinin yüzüne çarptı.
Olayın ardından hakem Muhammed Lahyani, Daniil Medvedev'i diskalifiye etti.
MEDVEDEV ÖZÜR DİLEDİ
Medvedev, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim. Sadece iyi olmasını umuyorum. En önemlisi bu. Şu an gerçekten sadece onu önemsiyorum." ifadelerini kullandı.
DJOKOVIC FİNALDE
Diskalifiye kararının ardından Novak Djokovic, kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale yükseldi.