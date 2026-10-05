Marcus Thuram'dan Rafael Leao ve Galatasaray şakası

Inter forması giyen Marcus Thuram, Milano'da bazı taraftarlarla yaşadığı eğlenceli diyalogla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şehirde gezintiye çıkan ve kısa süre önce elektrikli bir scooter kiralayan Fransız futbolcu, kendisini tanıyan taraftarlar tarafından durduruldu. Ancak Thuram, taraftarlara esprili bir "çalım" attı.
"BEN RAFA LEAO!"
Gülümseyerek kendisinin Thuram olduğunu reddeden yıldız futbolcu, "Ben Leao'yum. Rafa Leao, Galatasaray'da oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.
"BEN RAFA LEAO!"
Gülümseyerek kendisinin Thuram olduğunu reddeden yıldız futbolcu, "Ben Leao'yum. Rafa Leao, Galatasaray'da oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.
Taraftarların kahkahaları arasında scooter'ıyla yoluna devam eden Thuram'ın bu eğlenceli anlarına ait video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Milano'da scooter ile dolaşan Inter'li Marcus Thuram: "Ben Rafael Leao'yum. Galatasaray'da oynuyorum." https://t.co/2ZAihbQQYv
— Sporx (@sporx) October 5, 2026