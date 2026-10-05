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Marcus Thuram'dan Rafael Leao ve Galatasaray şakası

Inter'in Fransız golcüsü Marcus Thuram, Milano sokaklarında kendisini tanıyan taraftarlara "Ben Rafa Leao, Galatasaray'da oynuyorum" diyerek espri yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 15:53
Haber: Sporx.com
Marcus Thuram'dan Rafael Leao ve Galatasaray şakası
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Inter forması giyen Marcus Thuram, Milano'da bazı taraftarlarla yaşadığı eğlenceli diyalogla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şehirde gezintiye çıkan ve kısa süre önce elektrikli bir scooter kiralayan Fransız futbolcu, kendisini tanıyan taraftarlar tarafından durduruldu. Ancak Thuram, taraftarlara esprili bir "çalım" attı.

"BEN RAFA LEAO!"

Gülümseyerek kendisinin Thuram olduğunu reddeden yıldız futbolcu, "Ben Leao'yum. Rafa Leao, Galatasaray'da oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Taraftarların kahkahaları arasında scooter'ıyla yoluna devam eden Thuram'ın bu eğlenceli anlarına ait video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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