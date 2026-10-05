MHP lideri Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na destek!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAHÇELİ: "YALNIZ DEĞİLSİN"
Devlet Bahçeli, gönderdiği çiçekle birlikte "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin." mesajını verdi.
HACIOSMANOĞLU: "ELLERİNDEN ÖPERİM"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli, gönderdiği çiçekle birlikte "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin." mesajını verdi.
HACIOSMANOĞLU: "ELLERİNDEN ÖPERİM"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.