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MHP lideri Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na destek!

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na gönderdiği mesajla destek verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 16:42 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 16:53
Haber: Sporx.com
MHP lideri Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na destek!
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BAHÇELİ: "YALNIZ DEĞİLSİN"

Devlet Bahçeli, gönderdiği çiçekle birlikte "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin." mesajını verdi.

HACIOSMANOĞLU: "ELLERİNDEN ÖPERİM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.






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