Galatasaray'da yeni dönem: Sportif direktör Ercan Özer oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, Ercan Özer'in göreve getirildiğini yaptığı açıklamayla duyurdu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.