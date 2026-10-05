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Galatasaray'da yeni dönem: Sportif direktör Ercan Özer oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sportif direktörlük görevine Ercan Özer getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 17:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da yeni dönem: Sportif direktör Ercan Özer oldu
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, Ercan Özer'in göreve getirildiğini yaptığı açıklamayla duyurdu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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