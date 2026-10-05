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Höjlund kendine güveniyor: "Bu rolü üstlenmeye hazırım"

Napoli'nin Danimarkalı golcüsü Rasmus Höjlund, milli takımda son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekti. 23 yaşındaki forvet, Danimarka'da daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 18:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Höjlund kendine güveniyor: 'Bu rolü üstlenmeye hazırım'
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Danimarka Milli Takımı'nın son karşılaşmalarında öne çıkan isimlerden biri Rasmus Höjlund oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 23 yaşındaki santrfor, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Norveç, Portekiz ve Galler karşılaşmalarında toplam 3 kez fileleri havalandırdı.

"BU ROLÜ ÜSTLENMEYE HAZIRIM"

Milli takımda son dönemde artan etkisinin ardından konuşan Höjlund, sorumluluk almaktan çekinmediğini dile getirdi.

Danimarkalı futbolcu, "Bir karakterim var ve sahip olduğum şeyleri paylaşmak istiyorum. Yaşım biraz aleyhime konuşuyor olabilir ancak en büyük liglerde, statlarda oynadım ve şimdi buradayım. Bu rolü üstlenmeye ve üzerine koymaya devam etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN HAALAND"

Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Brian Riemer de Höjlund'un yükselen performansına dikkat çekti.

Riemer, genç golcüyü Norveç'in yıldızı Erling Haaland ile kıyaslayarak, "Rasmus Höjlund tahtına oturdu. Norveçliler onun Erling Haaland olduğunu düşünmeyebilir ama bizim için öyle. Ortaya koyduğu performans nedeniyle ona büyük övgü vermeliyim." dedi.

NAPOLİ'DE 6 MAÇTA 2 GOL

Sezon başında Napoli kadrosunda yer alan Höjlund, İtalyan ekibiyle şu ana kadar 6 resmi karşılaşmada görev yaptı.

23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 gol kaydetti. Milli takım formasıyla yakaladığı çıkış ise genç oyuncunun Danimarka'daki rolünü yeniden gündeme taşıdı.

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