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Chalobah: "Korkutucu olan bu!"

İngiltere Milli Takımı'nın stoperi Trevoh Chalobah, takımın hücum hattındaki performansını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 18:41
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Chalobah: 'Korkutucu olan bu!'
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İngiltere Milli Takımı'nın stoperi Trevoh Chalobah, takımın hücum hattındaki performansı ve kariyerini sürdürdüğü Como hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir savunma oyuncusu olarak İngiltere'nin ileri dörtlüsünü değerlendirmesi istenen Chalobah, hücum oyuncularının yüksek seviyedeki performansına dikkat çekti.

"DAHA FAZLA GOL DE ATABİLİRDİK"

Chalobah, "Evet, şu an çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Kulüpte yaptıkları şey harika, bunu kampa taşımaları da nefes kesiciydi. Daha fazla gol de atabilirdik, işin korkutucu yanı bu. Ve o oyuncuların takımımızda olması harika." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR HARİKA GİDİYOR"

Kariyerini İtalyan temsilcisi Como'da sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transferinin milli takımdaki performansına katkısı hakkında da konuştu.

Chalobah, "Şu ana kadar harika gidiyor. Daha önce Fransa'daki kiralık dönemlerimde yurt dışında oynamıştım, kültür ve dil açısından biraz benzer hissettiriyor. İngiliz oyuncuların yurt dışında oynaması ve o deneyimi kampa taşıması da iyi bir şey." dedi.

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