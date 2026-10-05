Chelsea'den Jules Kounde için hamle hazırlığı

Chelsea, Barcelona forması giyen Jules Kounde'yi gözüne kestirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ElDesmarque'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Kounde için ara transfer döneminde hamle yapmayı planlıyor.
Chelsea, transfer için Kounde'nin bu sezon az süre almasını avantaja çevirmek istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın ara transfer döneminde oyuncu transfer etmesi halinde bazı oyuncuları gönderebileceği belirtildi. Chelsea, Katalan ekibinin bu durumunu da kullanmayı planlıyor.
AZ OYNAMASI İÇİN AÇIKLAMA
Barcelona'da bu sezon 5 maçta 261 dakika süre bulan 27 yaşındaki Kounde, bu durumun teknik direktör Hansi Flick'in kararı olduğunu söylemişti.
Fransa Milli Takımı'nın kampında konuşan Kounde, "Bu durum teknik direktörün kararı. Aynı zamanda geçen sezon yaşanan olayların bir sonucu, geçen sezon performansım normal seviyenin çok altındaydı ama bu zorluğun üstesinden gelmeye hazırım." demişti.
Chelsea, transfer için Kounde'nin bu sezon az süre almasını avantaja çevirmek istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın ara transfer döneminde oyuncu transfer etmesi halinde bazı oyuncuları gönderebileceği belirtildi. Chelsea, Katalan ekibinin bu durumunu da kullanmayı planlıyor.
AZ OYNAMASI İÇİN AÇIKLAMA
Barcelona'da bu sezon 5 maçta 261 dakika süre bulan 27 yaşındaki Kounde, bu durumun teknik direktör Hansi Flick'in kararı olduğunu söylemişti.
Fransa Milli Takımı'nın kampında konuşan Kounde, "Bu durum teknik direktörün kararı. Aynı zamanda geçen sezon yaşanan olayların bir sonucu, geçen sezon performansım normal seviyenin çok altındaydı ama bu zorluğun üstesinden gelmeye hazırım." demişti.