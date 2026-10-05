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Aleksey Batrakov için PSG itirafı

Rusya Futbol Federasyonu'nun elçisi olan Rus eski futbolcu Dmitry Sychev, Aleksey Batrakov'un Galatasaray'a transferinin doğru bir adım olduğunu söyledi. Sychev, Batrakov'un Paris Saint-Germain'e transferinin de gerçekleşmediğini kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 19:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Aleksey Batrakov için PSG itirafı
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Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov için Rusya'dan açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rusya Futbol Federasyonu'nun elçisi olan Rus eski futbolcu Dmitry Sychev, Batrakov'un Galatasaray'a transferinin doğru bir adım olduğunu söyledi.

Sychev, "Batrakov'un Türkiye'ye transfer olma kararının doğru bir seçim olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Evet. Elbette PSG'ye gerçekleşmeyen transferinden de bahsedebiliriz ancak dedikleri gibi olan oldu. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu hayal her futbolcu için önemlidir. Daha prestijli liglerde oynama potansiyeli var." yanıtını verdi.

"PSG'NİN İLGİSİ VARDI"

Paris Saint-Germain ile ilgili sözlerinin ardından, "PSG'den bahsettiniz. Bu transfere inandınız mı?" sorusu yöneltilen Sychev, "Elbette! İlgilerini doğrulamamızı sağlayan pek çok bilgi vardı." diye konuştu.

"ENRIQUE İLE GELİŞİRDİ"

Batrakov'un, Paris Saint-Germain'e transferi durumunda da Fransız ekibinde kesinlikle süre alacağını söyleyen Rus eski futbolcu Sychev, "Böyle takım arkadaşlarıyla antrenman yapıp oynadığınızda, gelişmeniz kaçınılmazdır. Kesinlikle süre alırdı. Bence Luis Enrique yönetiminde büyük bir gelişme gösterirdi. Genç oyuncular, Enrique ile sonuç ortaya koyuyor. Ayrıca PSG sadece oyuncu satın almaz. Oyuncuları yedek kulübesinde oturtmak için değil, geliştirmek amacıyla değerlendirmek ve analiz etmek için çok zaman harcarlar." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da 5 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 1 asist yaptı.

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