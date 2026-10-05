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Mehmet Türkmen'e UEFA Uluslar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Uluslar Ligi'ndeki Arnavutluk-San Marino maçını yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 15:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mehmet Türkmen'e UEFA Uluslar Ligi'nde görev
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkmen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadı'nda 6 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakada Oğuzhan Çakır dördüncü hakem olarak görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağı mücedelede Erkan Engin ise AVAR olacak.

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