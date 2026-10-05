Mehmet Türkmen'e UEFA Uluslar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkmen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadı'nda 6 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.
Müsabakada Oğuzhan Çakır dördüncü hakem olarak görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağı mücedelede Erkan Engin ise AVAR olacak.
Müsabakada Oğuzhan Çakır dördüncü hakem olarak görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağı mücedelede Erkan Engin ise AVAR olacak.