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Türkiye Kupası'nda 3. tur kura tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu kura çekimi, 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 14:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda 3. tur kura tarihi belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu kura çekimi, 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 11.00'de başlayacak.

Kuraya, ikinci eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de oynanacak.

 

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