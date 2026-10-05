Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kariyerinin 24. sezonu öncesinde uzun süredir devam eden fiziksel sorunlarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre James, sol ayağında kronik artrit ve bel bölgesinde siyatik sorunu yaşıyor. Siyatik nedeniyle geçen sezonun ilk ayında forma giyemeyen deneyimli yıldızın günlük hazırlık programında bu iki bölgeye özel önem veriliyor.
McMenamin, LeBron'un güne erken saatlerde başladığını belirterek şu bilgileri paylaştı:
"James'in günlük rutini, sabah 07.45 civarında Sixers'ın antrenman tesisinde başlıyor. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı atletik performans antrenörü Mike Mancias, vücudu üzerinde çalışmak için onu burada karşılıyor."
James'in hazırlık sürecinde esneme, kas aktivasyonu ve çeşitli tedavi uygulamalarının yer aldığını aktaran McMenamin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce görülmemiş bir 24. NBA sezonuna hazırlanırken tamamlaması gereken esneme, aktivasyon ve tedavi uygulamaları var. Oynadığı her maçla NBA'deki kariyer uzunluğu rekorunu daha da ileri taşıyacak."
"Kaynakların ESPN'e verdiği bilgiye göre, kronik artrit bulunan sol ayağına ve siyatik nedeniyle geçen sezonun ilk ayını kaçırmasına yol açan bel bölgesine özel önem veriliyor."
LeBron, 41 yaşında olduğu geçen sezon Los Angeles Lakers formasıyla 60 karşılaşmaya çıktı. Maç başına yaklaşık 33 dakika süre alan yıldız oyuncu, 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakaladı.
Geçen sezon kariyerinde 22. kez All-Star seçilerek bu alandaki rekorunu da geliştiren James, yeni sezonda NBA tarihinde en fazla sezon oynayan oyuncu rekorunu bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor.
Bu yaz LeBron'u kadrosuna katan Philadelphia, yeni sezon öncesinde şampiyonluğun favorileri arasında gösteriliyor.
76ers, James transferinin yanı sıra Jaylen Brown'ı takıma getiren büyük takasla da kadrosunu güçlendirdi. Joel Embiid ve Tyrese Maxey'i kadroda tutan Philadelphia'da, genç guard VJ Edgecombe'un gelişimini sürdürerek bir adım daha ileri gitmesi bekleniyor.
Anfernee Simons, Kentavious Caldwell-Pope ve Dean Wade'in de katılımıyla 76ers, ligin en derin ve yıldızlarla dolu kadrolarından birini oluşturdu.
Geçen sezon normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlayan Philadelphia, playoffların ilk turunda Boston Celtics karşısında 3-1 geriden gelerek seriyi kazanmıştı.
76ers, ikinci turda ise sezonu NBA şampiyonu olarak tamamlayan New York Knicks'e 4-0 ile elenmişti.
McMenamin, LeBron'un güne erken saatlerde başladığını belirterek şu bilgileri paylaştı:
"James'in günlük rutini, sabah 07.45 civarında Sixers'ın antrenman tesisinde başlıyor. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı atletik performans antrenörü Mike Mancias, vücudu üzerinde çalışmak için onu burada karşılıyor."
James'in hazırlık sürecinde esneme, kas aktivasyonu ve çeşitli tedavi uygulamalarının yer aldığını aktaran McMenamin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce görülmemiş bir 24. NBA sezonuna hazırlanırken tamamlaması gereken esneme, aktivasyon ve tedavi uygulamaları var. Oynadığı her maçla NBA'deki kariyer uzunluğu rekorunu daha da ileri taşıyacak."
"Kaynakların ESPN'e verdiği bilgiye göre, kronik artrit bulunan sol ayağına ve siyatik nedeniyle geçen sezonun ilk ayını kaçırmasına yol açan bel bölgesine özel önem veriliyor."
LeBron, 41 yaşında olduğu geçen sezon Los Angeles Lakers formasıyla 60 karşılaşmaya çıktı. Maç başına yaklaşık 33 dakika süre alan yıldız oyuncu, 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakaladı.
Geçen sezon kariyerinde 22. kez All-Star seçilerek bu alandaki rekorunu da geliştiren James, yeni sezonda NBA tarihinde en fazla sezon oynayan oyuncu rekorunu bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor.
Bu yaz LeBron'u kadrosuna katan Philadelphia, yeni sezon öncesinde şampiyonluğun favorileri arasında gösteriliyor.
76ers, James transferinin yanı sıra Jaylen Brown'ı takıma getiren büyük takasla da kadrosunu güçlendirdi. Joel Embiid ve Tyrese Maxey'i kadroda tutan Philadelphia'da, genç guard VJ Edgecombe'un gelişimini sürdürerek bir adım daha ileri gitmesi bekleniyor.
Anfernee Simons, Kentavious Caldwell-Pope ve Dean Wade'in de katılımıyla 76ers, ligin en derin ve yıldızlarla dolu kadrolarından birini oluşturdu.
Geçen sezon normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlayan Philadelphia, playoffların ilk turunda Boston Celtics karşısında 3-1 geriden gelerek seriyi kazanmıştı.
76ers, ikinci turda ise sezonu NBA şampiyonu olarak tamamlayan New York Knicks'e 4-0 ile elenmişti.