Aşil sakatlığının ardından Indiana Pacers'ın FanJam etkinliğindeki takım içi maçta yeniden sahaya çıkan Tyrese Haliburton, kendisini fiziksel olarak iyi hissettiğini ve yeni sezonu heyecanla beklediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pacers'ın FanJam etkinliğinde düzenlenen takım içi karşılaşmada görev alan Haliburton, aşil sakatlığından dönüş sürecindeki deneyimini hem heyecan verici hem de cesaretlendirici olarak değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından esprili bir şekilde konuşan Haliburton, şu ifadeleri kullandı:
"İyi hissettirdi. Gerçekten iyi hissettirdi. Yine yenildim. Hiç FanJam maçı kazanamadım. Ama ilk kez bir FanJam'den vücudumu iyi hissederek ayrılıyorum, bu yüzden buna razıyım."
Son olarak 2025 NBA Finalleri'nin yedinci maçında forma giyen Haliburton, o karşılaşmada aşil tendonunun kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Gainbridge Fieldhouse'da yeniden parkeye çıkan yıldız oyuncu, Pacers taraftarlarından büyük ilgi gördü.
Haliburton, dönüşüne ilişkin duygularını şöyle anlattı:
"Evet, çok keyifli. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Birçok kişinin dönüşüm için heyecanlandığını biliyorum. Takımımız ve grubumuz için bütün şehirde büyük bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum ve iyi bir sezon geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Büyük ölçüde yedek oyunculardan oluşan Mavi Takım, etkinlikte Beyaz Takım'ı mağlup etti.
Haliburton, ikinci beşin fiziksel özelliklerini ve savunmada farklı pozisyonları karşılayabilmesini överken, tam saha mücadelelerinde hâlâ kendilerini kanıtlamaları gerektiğini esprili bir dille ifade etti:
"İkinci grubumuzun iyi bir fiziğe sahip olduğunu düşünüyorum. Birden fazla pozisyonu savunabiliyorlar. Çok uzun oldukları için karşı tarafta farklı bir tehdit oluşturuyorlar."
Yedek oyuncuların kampta, özellikle antrenman çalışmaları ve kısa oyunlarda iyi günler geçirdiğini belirten Haliburton, gülümseyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama tam sahada beşe beş oynadığımızda işlerin nasıl gittiğini onlara sorun. Yine de antrenman çalışmalarında ve küçük oyunlarda iyi performans gösteriyorlar."
Karşılaşmanın ardından esprili bir şekilde konuşan Haliburton, şu ifadeleri kullandı:
"İyi hissettirdi. Gerçekten iyi hissettirdi. Yine yenildim. Hiç FanJam maçı kazanamadım. Ama ilk kez bir FanJam'den vücudumu iyi hissederek ayrılıyorum, bu yüzden buna razıyım."
Son olarak 2025 NBA Finalleri'nin yedinci maçında forma giyen Haliburton, o karşılaşmada aşil tendonunun kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Gainbridge Fieldhouse'da yeniden parkeye çıkan yıldız oyuncu, Pacers taraftarlarından büyük ilgi gördü.
Haliburton, dönüşüne ilişkin duygularını şöyle anlattı:
"Evet, çok keyifli. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Birçok kişinin dönüşüm için heyecanlandığını biliyorum. Takımımız ve grubumuz için bütün şehirde büyük bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum ve iyi bir sezon geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Büyük ölçüde yedek oyunculardan oluşan Mavi Takım, etkinlikte Beyaz Takım'ı mağlup etti.
Haliburton, ikinci beşin fiziksel özelliklerini ve savunmada farklı pozisyonları karşılayabilmesini överken, tam saha mücadelelerinde hâlâ kendilerini kanıtlamaları gerektiğini esprili bir dille ifade etti:
"İkinci grubumuzun iyi bir fiziğe sahip olduğunu düşünüyorum. Birden fazla pozisyonu savunabiliyorlar. Çok uzun oldukları için karşı tarafta farklı bir tehdit oluşturuyorlar."
Yedek oyuncuların kampta, özellikle antrenman çalışmaları ve kısa oyunlarda iyi günler geçirdiğini belirten Haliburton, gülümseyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama tam sahada beşe beş oynadığımızda işlerin nasıl gittiğini onlara sorun. Yine de antrenman çalışmalarında ve küçük oyunlarda iyi performans gösteriyorlar."