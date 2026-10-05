Bugün
21:45
Ukrayna
Macaristan
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Gürcistan
Bugün
21:45
İtalya
Türkiye
Bugün
21:45
Fransa
Belçika
CANLI
4'
Güney Kıbrıs
0
Letonya
0
Bugün
21:45
Karadağ
Ermenistan

Noa Lang'tan transfer itirafı: "Görüştüm"

Napoli forması giyen Noa Lang, geride kalan yaz transfer döneminde Ajax ile görüştüğünü söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 17:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Noa Lang'tan transfer itirafı: 'Görüştüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Napoli forması giyen Noa Lang'tan transfer için itiraf geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, geride kalan yaz transfer döneminde Ajax ile görüştüğünü söyledi. Noa Lang, "Bunu düşündüm ama mümkün değildi. Ajax ile görüştüm, aksini söylersem yalan söylemiş olurum ancak sonuçta, bunu düşündüm ve mümkün olmadığı sonucuna vardım." diye konuştu.

Napoli ve milli takım arasındaki performans farklılığına da değinen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, "Hollanda'da sergilediğim futbolu, Napoli'ye de taşımaya çalışıyorum. Orada işler her zaman kolay olmuyor. Oyun felsefesi Hollanda'dan çok farklı ve kesinlikle buna uyum sağlamam gerekiyor. Gelişmek istiyorsam Napoli'nin oyun sistemine uyum sağlamalıyım." dedi.

Napoli'de bu sezon 4 maçta 183 dakika süre bulan Noa Lang, skora katkı sağlayamadı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.