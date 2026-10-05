Ronaldo Al Nassr'a döndü! İşte ilk görüntü

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken yıldız futbolcunun kulüp mesaisi başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna dahil edilmeyen 41 yaşındaki futbolcu, maçın ardından kısa süre içerisinde milli takım kampından ayrılmıştı.
Ronaldo'nun kamptan ayrılması Portekiz'de ve dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Portekiz Futbol Federasyonu'nun deneyimli oyuncuyla ortak bir noktada buluşmak istediği belirtildi. Ancak Ronaldo cephesinden henüz olumlu bir geri dönüş gelmedi.
AL NASSR'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Milli takım kampından ayrılmasının ardından dinlenme fırsatı bulan Ronaldo, Suudi Arabistan'a dönerek Al Nassr'daki takım arkadaşlarına katıldı.
Portekizli yıldız, kulübünün antrenmanında yeniden çalışmalara başlarken Al Nassr da Ronaldo'nun dönüşünü sosyal medya hesabından duyurdu.
"TARİHİN EN İYİSİ"
Al Nassr, Ronaldo'nun yeni imajıyla dikkat çeken antrenman fotoğrafını paylaşırken yıldız futbolcuya övgüde bulundu.
Suudi Arabistan temsilcisi paylaşımında, "Tarihin en iyisi. Al Nassr'da, Najd'ın kalbinde" ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun kamptan ayrılması Portekiz'de ve dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Portekiz Futbol Federasyonu'nun deneyimli oyuncuyla ortak bir noktada buluşmak istediği belirtildi. Ancak Ronaldo cephesinden henüz olumlu bir geri dönüş gelmedi.
AL NASSR'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Milli takım kampından ayrılmasının ardından dinlenme fırsatı bulan Ronaldo, Suudi Arabistan'a dönerek Al Nassr'daki takım arkadaşlarına katıldı.
Portekizli yıldız, kulübünün antrenmanında yeniden çalışmalara başlarken Al Nassr da Ronaldo'nun dönüşünü sosyal medya hesabından duyurdu.
"TARİHİN EN İYİSİ"
Al Nassr, Ronaldo'nun yeni imajıyla dikkat çeken antrenman fotoğrafını paylaşırken yıldız futbolcuya övgüde bulundu.
Suudi Arabistan temsilcisi paylaşımında, "Tarihin en iyisi. Al Nassr'da, Najd'ın kalbinde" ifadelerini kullandı.
📸 Milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo, Al Nassr antrenmanında. https://t.co/cjSvXqJ0jK
— Sporx (@sporx) October 5, 2026