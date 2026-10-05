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Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 20:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 20:58
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u geçti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Samet Biner

Beşiktaş: Dotson 6, Berk Uğurlu 11, Morgan 6, Omoruyi 14, Brown 12, Dejulius 7, Metecan Birsen 11, Wilbekin 2, Nowell 16, Furkan Korkmaz 3, Zizic 2

Trabzonspor: Caupain Jr. 14, Yeboah 7, Tillman 9, Manek 9, Rıdvan Öncel 7, Canaan 14, Keene 11, Yiğit Arslan 8, Terry 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 46-46

3. Periyot: 72-66

 

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