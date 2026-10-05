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Montella: "Negatif dönemi bitirmek istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Montella, kötü gidişatı sona erdirmek istediklerini ve kalan maçların tamamını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 21:12 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 21:13
Montella: 'Negatif dönemi bitirmek istiyoruz'
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalyan teknik adam, takım olarak maça hazır olduklarını belirterek son dönemde alınan sonuçlardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"EN İYİ ŞEKİLDE PERFORMANS VERMEK İSTİYORUZ"

Montella, "Tabii ki full konsantre ve hazırız. Negatif bir dönemden geliyoruz ve üzgünüz. En iyi şekilde performans vermek ve bu negatif dönemi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, İtalya karşısında galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bugün kazanmak istiyoruz, diğer kalan maçları da kazanmak istiyoruz." dedi.

SAKATLIKLAR TAKIMI NE KADAR ETKİLEDİ?

Öte yandan Montella'ya, "Uluslar Ligi'nde yola çıkarken Hakan, Orkun, Kenan'ın sakatlıkları ve devamında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın olmaması takımı ne kadar etkiledi? Takımı ne kadar etkiledi bunlar?" sorusu yöneltildi.

"ONLARIN OLMAMASI BİR DEZAVANTAJ"

Montella, bu oyuncuların eksikliğinin takım için dezavantaj olduğunu ancak diğer futbolcuların deneyim kazanması açısından da bir fırsat oluşturduğunu belirterek, "Bu tarz oyuncular, kendi takımlarının seviyesini belirleyen oyuncular. Bu seviyede onların olmaması bir dezavantaj ama diğer oyuncuların deneyim kazanmasını sağlıyor bu." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası elemelerine de dikkat çeken Montella, "Uluslar Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz, bizim hedefimiz bu ama bugün ve diğer maçları da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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