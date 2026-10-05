Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da ikinci oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.