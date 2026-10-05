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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da ikinci oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'daki WC1000 French Riviera Açık'ta Hollandalı Sam Schroder'a finalde 2-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da ikinci oldu
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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder ile karşılaştı.

Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

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