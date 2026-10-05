Vincenzo Montella'ya İtalya'da da tepki!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile deplasmanda oynadığı maçta 26. dakikada 1-0 geriye düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takımı deplasmanda destekleyen taraftarlardan gol sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'ya tepki geldi. Tribünler, "Montella istifa." tezahüratları yaptı.
Türk taraftarları İtalya'ya karşı oynanan ilk maçta ve Belçika karşılaşmasında da Montella'ya tepki göstermişti.
Türk taraftarları İtalya'ya karşı oynanan ilk maçta ve Belçika karşılaşmasında da Montella'ya tepki göstermişti.