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Vincenzo Montella'ya İtalya'da da tepki!

Türk taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı maçta, "Montella istifa." tezahüratları yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Montella'ya İtalya'da da tepki!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile deplasmanda oynadığı maçta 26. dakikada 1-0 geriye düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımı deplasmanda destekleyen taraftarlardan gol sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'ya tepki geldi. Tribünler, "Montella istifa." tezahüratları yaptı.

Türk taraftarları İtalya'ya karşı oynanan ilk maçta ve Belçika karşılaşmasında da Montella'ya tepki göstermişti.

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