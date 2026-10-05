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FIA resmen açıkladı: İstanbul'a iki dev organizasyon daha

Türkiye, gelecek yıl Formula 1 ile birlikte Formula 2 ve Formula 3'e de ev sahipliği yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 22:44
Haber: Sporx.com
FIA resmen açıkladı: İstanbul'a iki dev organizasyon daha
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Formula 1'in ardından Formula 2 ve Formula 3'ün 2027 sezonu takvimleri de açıklandı. Türkiye, gelecek yıl üç kategorinin de yarışlarına ev sahipliği yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) açıkladığı takvime göre Türkiye, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarına ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer aldı.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Formula 1'in yanı sıra Formula 2 ve Formula 3 yarışları da aynı hafta sonunda düzenlenecek.

2027 Formula 1 takviminde Türkiye'nin yanı sıra 24 yarış bulunurken, sezon 12-14 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.



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