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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin geri döneceği iddialarını yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinlikte konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dursun Özbek, takıma geri döneceği iddia edilen Mauro Icardi için çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Galatasaray Başkanı Özbek, Arjantinli golcü için veda planları olduğunu ve Icardi'den haber beklediğini dile getirdi.

MAURO ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

Özbek, "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." diye konuştu.

"MUSLERA'YI ISLIKLADILAR"

Dursun Özbek, "Benim döneminde geldi, Galatasaray'a çok şey kattı. Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. (Muslera'yı ıslıkladılar sesi üzerine): Muslera'yı ıslıkladılar..." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.  

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